Blanco, il suo gesto non è passato inosservato dopo la vittoria: perché l’ha fatto

Assieme a Mahmood alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, Blanco ha portato “Brividi”: il suo gesto dopo la vittoria non è stato da meno.

Grande gioia al Festival di Sanremo per Blanco e Mahmood. I due, che nel corso di questi giorni hanno mantenuto il primo posto nella classifica generale, hanno raggiunto la vittoria sul palcoscenico dell’Ariston.

Grandi emozioni alla quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Dopo che Amadeus, direttore artistico della kermesse musicale, ha decretato Mahmood e Blanco vincitori della 72esima edizione di Sanremo, il gesto di Riccardo Fabbriconi non è passato inosservato sul piccolo schermo.

Il giovane cantautore, sotto la pioggia di coriandoli, ha subito cercato lo sguardo dei suoi familiari: Blanco ha lasciato il trofeo ed il palco per correre in platea ad abbracciare la mamma e il papà. La scena ha commosso davvero tutti: accanto a loro c’era anche la fidanzata Giulia Lisioli.

Blanco, dopo la vittoria lascia il palco per correre in platea dai suoi genitori: il motivo del suo gesto

Momento da ‘Brividi’ quello vissuto dopo l’annuncio di Amadeus che decretava vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco. Il cantautore Bresciano dopo aver afferrato il meritatissimo trofeo ha mollato tutto per correre in platea ad abbracciare la sua famiglia.

In conferenza stampa il 18enne ha spiegato il motivo del suo gesto inconsulto: “Sono corso ad abbracciarli perché da piccolino li facevo sempre dannare. Ero scatenato! Adesso, invece, li ho visti commossi per la gioia“, ha chiosato Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi. Già amato dal pubblico per ‘Blu celeste’, ‘Notti in bianco’ e ‘Paraocchi’, il vincitore di Sanremo 2022 ha aggiunto che il suo papà assieme alla mamma di Mahmood sono stati i primi ad ascoltare il testo portato portato alla 72esima edizione del Festival.