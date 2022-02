“Dici ca**ate, sei un cafone”: aria irrespirabile ad Amici 21. Cos’è successo – VIDEO

Fuoco e fiamme nello studio di Amici 21 questa domenica 6 febbraio con paroloni da un lato e dall’altro del programma

Mattia è tornato ad essere al centro delle dispute tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro con la prima che sente la necessità di sostituirlo vista l’impossibilità di utilizzarlo: aria irrespirabile in studio.

Reduce da un importante infortunio, Mattia è stato messo in sfida dalla maestra Celentano che ha aperto casting per trovare un latinista più bravo dell’alunno di Raimondo Todaro. Quest’ultimo, da subito, si è mostrato contrariato perché desideroso di dare il tempo necessario al suo allievo di potersi rimettere in sesto, esattamente come suggerito anche dai dottori del programma.

La discussione intavolata è diventata sempre più grande ed incontenibile, anche per Maria De Filippi che non è riuscita ad intervenire e le voci si accavallavano sempre di più fin quando la maestra Celentano ha sbottato: “Sei un gran cafone” perché intanto Todaro le parlava sopra, di tutta risposta, il maestro di latino ha tuonato: “Io sarò un gran cafone, m tu stai dicendo solo stro***te”.

Amici 21, Leonardo vince tra gli sfidanti: Raimondo rifiuta l’esito

Una volta che i volti individuati ai casting da Alessandra Celentano si sono esibiti e la stessa ha individuato in Leonardo il candidato ideale per sostituire Mattia, Maria De Filippi era pronta a far entrare Garrison in studio per giudicare la sfida. Raimondo Todaro si è fermamente opposto alla scelta perché Mattia non è ancora al 100% delle sue capacità, proprio perché reduce da un fastidioso infortunio.

Tra i due insegnanti di danza è ricominciata una discussione che ha fatto fuoco e fiamme nello studio di Amici 21. In ogni caso, dopo la lunga litigata davanti a due alunni impietriti, la maestra Celentano ha deciso di far entrare ugualmente Leonardo nel programma, pur non avendo sfidato Mattia, diventando così ufficialmente un suo allievo.

Nel frattempo, Alessandra Celentano però ha perso una ballerina del suo roaster: Cosmary ha perso la sua sfida contro John Eric che è ufficialmente un ballerino di Amici 21 a poche puntate dal serale del talent show.