Anticipazioni Tempesta d’amore: scoperto un omicidio, Benni va via di casa

Le trame di Tempesta d’amore, secondo le anticipazioni che arrivano dalla Germania, vedranno due coppie protagoniste sul piccolo schermo dal 6 al 12 febbraio. Ci sarà inoltre un grande ritorno ed un dramma che verrà alla luce.

Le anticipazioni che arrivano dalla Germania sulle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda dal 6 al 12 febbraio vedono delle inaspettate evoluzioni nelle relazioni sentimentali. Maja e Florian continueranno a soffrire per il loro allontanamento, ma nonostante ciò non riusciranno a trovare il modo di riappacificarsi.

Gli staranno vicino sia Shirin che Max: quest’ultimo, dopo un periodo molto tempestoso, si riavvicinerà gradualmente a Vanessa, che ha scoperto di amare. Fra di loro, le cose procederanno a gonfie vele, anche se dovranno superare diversi problemi. Dopo la disavventura di Vanessa con lo schermidore, però, fra i due c’è un ottimo feeling.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 6 al 12 febbraio: Max è davvero il grande amore di Vanessa?

Benni romperà inavvertitamente un oggetto di Andrè, e cercherà di nasconderlo, forse spaventato dalle conseguenze. La madre, Cornelia, si prenderà la colpa per cercare di proteggerlo, ma Robert scoprirà comunque tutto. Il provvedimento nei confronti del giovane ragazzo sarà molto duro: verrà licenziato in tronco dalla cucina dell’albergo.

Benni, trovando impossibile continuare a vivere con sua madre ed il fidanzato Robert, chiederà ospitalità agli Sonnbichler, con cui nascerà una bella amicizia. Non è ancora chiaro se Benni, come Max, avrà il modo di farsi perdonare e quindi essere assunto di nuovo al Furstenhoff dopo la perdita del lavoro.

Il tragico retroscena che cambierà tutto: Paul è responsabile

Nell’albergo bavarese ci sarà il grande ritorno di Paul. L’uomo di renderà conto, suo malgrado, di essere stato protagonista di un tragico evento. Quando era piccolo ha ucciso una bambina, Manuela, che scoprirà essere la cugina della sua fidanzata Costanze. Questa notizia, confermata dalla nonna, lo manderà in crisi.

Ecco una foto del backstage di Tempesta d’amore condivisa da Vanessa, interpretata da Jeannine Gaspar: