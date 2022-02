Anticipazioni Makari 2, clamoroso ritorno di Suleima: un imprevisto turberà Lamanna

Clamoroso ritorno di Suleima in Sicilia: la seconda stagione di Makari comincia col botto. Le anticipazioni lasciano sena parole gli appassionati della fiction

Grande debutto, lunedì 7 febbraio in prima serata, della seconda stagione di Makari. Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso dall’appassionante serie televisiva italiana, diretta da Michele Soavi, il pubblico di Rai Uno è pronto a mettersi comodo davanti al piccolo schermo.

Makari ritorna ad appassionare il pubblico di Rai Uno e lo farà in grande stile. Saranno tre settimane di colpi di scena e grandi sorprese. A distanza di un anno troveremo al centro della scena il giornalista e scrittore Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè). Quest’ultimo nonostante gli sforzi non è riuscito ad affermarsi attraverso il tratto della sua penna.

Intanto l’amato protagonista accuserà sempre di più la lontananza con Suleima che si trova a Milano. Una buona notizia per lo scrittore, però, è in arrivo: la ragazza sta per tornare in Sicilia. Stando alle anticipazioni non mancherà un terribile colpo di scena. Lamanna raggiungerà Suleima ad Agrigento dove farà un’amara scoperta.

Anticipazioni Makari 2, Saverio si calerà nelle vesti di detective: terribile scoperta

Felice per il ritorno di Suleima in Sicilia, Saverio raggiungerà la ragazza ad Agrigento. Qui, però, il protagonista dovrà fare i conti con un’inatteso colpo di scena: Suleima (interpretata da Ester Pantano) è tornata da Milano con il suo capo, Teodoro Bettini, un uomo molto affascinante.

Lo scrittore a questo punto sarà pervaso da una forte gelosia. Intanto ad Agrigento il cadavere del professor Demetrio Alù viene ritrovato. Nelle vesti di detective improvvisato, Lamanna inizierà ad indagare sulla morte dell’illustre archeologo riuscendo a risolvere il caso. Stando alle anticipazioni dell’appassionante serie televisiva di Rai Uno, infatti, Saverio scoprirà il movente dell’omicidio. Non ci resta altro che seguire i nuovi episodi della seconda stagione per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti di Makari.