Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio e Veronica al centro della scena: smascherata da Colombo

Le trame de Il Paradiso delle Signore continuano ad appassionare il pubblico di Rai Uno. Dalle anticipazioni trapelano sorprendenti colpi di scena.

La seguitissima fiction di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo. Stando alle anticipazioni sulle nuove puntate, in onda dal 7 all’11 febbraio, non mancheranno terribili colpi di scena.

Al centro dell’attenzione ne Il Paradiso delle Signore tornano Ezio e Veronica. Colombo, dopo aver indagato a fondo, scoprirà tutta la verità sulla Zanatta e sua figlia Gemma circa la lettera minatoria indirizzata a Gloria. A compiere questo gesto così estremo è stata proprio Gemma con l’intenzione di proteggere sua madre: purtroppo però non ha considerato rischi finendo così nei guai.

Difatti, per la figlia di Veronica le cose si metteranno molto male. Stando alle anticipazioni la donna deciderà di assumersi tutte le responsabilità per salvare la ragazza. La Zanatta a questo punto chiederà un incontro a Gloria per riferirle che è stata lei l’artefice della lettera. Ma il piano di Veronica andrà a buon fine? Scopriamolo insieme.

Ezio smaschera Veronica e riferisce tutto a Gloria: tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore lasceranno il pubblico di Rai Uno senza parole. Stando alle ultime anticipazioni, Veronica deciderà di assumersi tutte le colpe circa la lettera indirizzata da sua figlia Gemma a Gloria. La donna però verrà smascherata da Ezio che dopo aver scoperto tutta la verità, deciderà di non restare in silenzio.

Difatti, Colombo raggiungerà Gloria per riferirle tutto prima del suo incontro con la Zanatta. Insomma, non ci resta altro che restare connessi con la seguitissima fiction di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, per scoprire come andranno a finire le vicende dei protagonisti. Seguiranno aggiornamenti sulle anticipazioni: buona visione.