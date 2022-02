Amici 21 anticipazioni, c’è il nome del nuovo eliminato: tutti spiazzati

Spuntano le prime anticipazioni sulla puntata di Amici 21 che oggi andrà in onda. Andiamo a scoprire chi sarà il nuovo eliminato.

Dopo una settimana di pausa torna su Canale 5 il consueto appuntamento con Amici 21. Sarà un’altra puntata ricca di emozioni, con i telespettatori che scopriranno anche il nuuovo talent che verrà eliminato.

Torna finalmente l’appuntamento della domenica pomeriggio con Maria De Filippi ed Amici 21. Infatti dopo una settimana di pausa, dove è stato mandato in onda uno speciale con i protagonisti che si raccontavano, la conduttrice tornerà in studio. La produzione infatti aveva dettato una settimana di stop proprio a causa di un focolaio Covid. Il perciolo però è rientrato e nella giornata di sabato 5 febbraio è stata registrata la nuova puntata.

Proprio sulla nuova puntata che andrà in onda, il sito ‘Il Vicolo delle News‘ ha deciso di rilasciare le prime anticipazioni sulla trasmissione. Stando al portale specializzato tra i grandi ospiti troveremo anche Carlo Verdone pronto a giudicare i cantanti in gara. Proprio la sfida canora si è conclusa con i seguenti risultati: Alex e Sissi voto 10; Aisha e Calma 9,5; Lda e Albe 8,5 e Crytical 8.

Amici 21, oggi si torna in onda: tutte le anticipazioni

Nel corso della prossima puntata quindi vedremo una sfida tra Alex e Calma i quali hanno duellato su un brano di Bon Jovi. Ad avere la meglio, però, sarà proprio Alex, che vince la sfida grazie al parere positivo di Vanessa Incontrada che sarà tra le ospiti in studio. Al termine della gara, Calma, nel rientrare al banco, ha abbracciato Alex e sorridendo gli ha sussurrato: “Uno a uno”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio e Veronica al centro della scena: smascherata da Colombo

Per quanto riguarda la sfida tra ballerini, troviamo Alessandra Celentano pronta a mandare in sfida Mattia. Ma purtroppo per la coach, per il giovane non c’è stata alcuna prova, visto che ancora deve guarire al 100% dai problemi fisici avuti. Quindi tutto rimandato, con la temuta maestra che ha deciso di assegnare un banco al nuovo ballerino Leonardo.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, esplode una nuova bomba nella casa: concorrente deriso dalle ragazze

Mentre chi purtroppo non ce la fa e verrà eliminata è Cosmary, mandata in sfida da Veronica Peparini sotto il giudizio di Garrison. La ragazza non è riuscita a superare la prova e quindi è costretta ad abbandonare la trasmissione. Nel team della compagna di Andreas Muller ha fatto il suo ingresso lo sfidante, un ballerino di hip hop. Nell’uscita dallo studio Cosmary ha avuto modo di lamentarsi per non aver avuto tempo per prepararsi.