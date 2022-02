Alex Belli torna nella casa del GF Vip: bomba in diretta!

Alex Belli è stato ospite a Verissimo, una bomba in diretta per un suo possibile rientro al GF Vip: saranno scintille tra Soleil e Delia

Ospite a Verissimo, Alex Belli ha parlato molto della sua esperienza al GF Vip svelando che potrebbe anche tornarci: Silvia Toffanin però l’ha stanato immediatamente e gli ha fatto dire la verità.

Ieri pomeriggio, a Verissimo, Alex Belli è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha parlato della sua esperienza al GF Vip, sia dentro che fuori dalla Casa. Perché la parte più avvincente del suo percorso, probabilmente, sta avvenendo adesso che lui è in studio e le due donne con cui ha intrattenuto una relazione all’interno: Delia e Soleil.

Come lo stesso Alex ha rivelato, lunedì sarà di nuovo negli studi Mediaset: “Adesso opterò per la sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile”.

Silvia Toffanin incalza e stana Alex Belli: la verità al GF Vip

Silvia Toffanin non è l’ultima arrivata e sa il fatto suo, più volte senza peli sulla lingua ha provato a far chiarezza sulle parole dei propri invitati, senza alcun timore. Di fronte alle parole di Alex Belli, la padrona del salotto di Canale 5 ci ha voluto vedere chiaro ed ha incalzato: “Tu che ti ritiri? Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Signori e signore, lui sta dicendo che esce di scena. Alex Belli sparisce dalla circolazione? Sparisci dalla televisione da adesso? Guarda che stiamo registrando e devi essere sicuro di quello che dici”.

Silvia Toffanin, come tutti i telespettatori, pensano che Alex Belli sparirà dai radar per fare la quarantena necessaria per rientrare in Casa. La padrona di casa ha rincarato la dose: “Tenterai’? Ecco, già ti stai rimangiando tutto. Ascolta, vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Io non ci credo, posso dirtelo?! Adesso ti sottrai, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip? Ah, beccato, sì! Non sei furbetto solo tu caro, l’ha capito anche il pubblico”.