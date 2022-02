Alessia Marcuzzi, c’è la proposta di Maurizio Costanzo: fan impazziti

Alessia Marcuzzi manca ormai da troppo tempo dal piccolo schermo, che ha deciso volontariamente di lasciare per prendersi una pausa: Maurizio Costanzo, però, sa già cosa potrebbe fare a Mediaset. Ecco la sua presa di posizione.

Stuzzicato da una sua lettrice, Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua riguardo la situazione di Alessia Marcuzzi. La conduttrice, infatti, ha manifestato a Mediaset la sua esigenza di sperimentarsi in qualcosa di nuovo, dal momento che non si riconosceva più nei programmi per cui lavorava. La conseguenza è stato il suo addio alla rete.

Secondo Maurizio Costanzo, quanto successo è stato sbagliato. Il noto produttore e conduttore, spiega dalle pagine di Nuovo: “Alessia ha avuto voglia di cambiare e guardare nuovi orizzonti…“. Ha dunque suggerito a Mediaset di provare ad offrigli un posto in altri programmi, ma anche di provare a proporle qualcosa di totalmente nuovo.

Alessia Marcuzzi e Maurizio Costanzo in sintonia: la necessità di lasciare liberi gli artisti

Dalle proprie pagine social, Alessia Marcuzzi fa involontariamente eco alle parole di Maurizio Costanzo, citando il libro Il gabbiano Johnatan Livingston: “Qualunque cosa tu faccia, non pensare mai a cosa diranno gli altri. Segui solo te stesso, perché solo tu, nel tuo piccolo, sai cosa è bene e cosa è male. Ognuno ha un proprio punto di vista“.

Sfumata la possibilità di vederla a Sanremo 2022 a fianco di Amadeus, è sempre più in dubbio il futuro di Alessia Marcuzzi in Tv. Maurizio Costanzo, però, saprebbe quale programma assegnarle. Su richiesta di una sua lettrice, ha confermato che la vedrebbe bene anche a condurre un programma di interviste o un talk show.

La lunga gavetta prima della consacrazione: può davvero finire tutto?

Maurizio Costanzo sembrerebbe essere un grande sostenitore di Alessia Marcuzzi. Ha infatti voluto ricordare ai suoi lettori di Nuovo come la ragazza romana, dopo una lunga gavetta, sia comunque riuscita a ritagliarsi ruoli di primo piano nei programmi più importanti della Tv. Sprecare la sua esperienza, a questo punto, non avrebbe senso.