WhatsApp, c’è solo un modo per non essere spiati: trucco bomba

Spunta su WhatsApp un modo per non essere spiati. Andiamo quindi a vedere come applicare il metodo sul servizio di messaggistica.

Tra i tantissimi trucchi presenti su WhatsApp, oggi vedremo quello che ci permetterà di non essere spiati al suo interno. Andiamo quindi a vedere come mettere in pratica la clamorosa scoperta degli utenti dell’applicazione.

Sono sempre tante le problematiche riguardanti la privacy in un mondo ampiamente tecnologico. Infatti gli utenti non possono fare nulla quando si parla di attacchi hacker e vari bug dell’applicazione stessa. L’unico strumento che riesce davvero a proteggerci è la crittografia end-to-end, ossia il sistema di protezione dei messaggi del servizio di messaggistica stesso. Nonostante ciò esistono diversi trucchi per proteggere al meglio le nostre conversazioni.

Uno di questi è proprio Serratura Applock, un’applicazione di terzi che può mettere al sicuro le vostre conversazioni. Questo servizio vi permetterà di mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. Inoltre sempre Applock vi permetterà anche di inserire una password per proteggere il tutto al meglio.

WhatsApp, esperienza full immersion sull’app: cosa succede

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp, con un nuovo aggiornamento rivoluzionario pronto a sbarcare su tutti i device iOS. Infatti l’update implementerà la ‘full immersion‘, ossia una funzione che servirà per pensata per ridurre al minimo le distrazioni generate dai nostri dispositivi e utile per aiutarci a focalizzare l’attenzione su ciò che stiamo facendo. Inoltre il nuovo strumento ci permetterà di decidere quando ricevere gli avvisi ed è addirittura in grado di informare gli altri quando non siamo disponibili.

D’ora in poi, tutti i disturbatori potranno stare alla larga. Sarà possibile anche creare una whitelist dal quale ricevere ogni notifica ed escludere altri contatti dalle nostre notifiche. Inoltre l’aggiornamento per l’i-Phone permetterà anche di vedere una novità grafica per le notifiche, infatti a breve gli utenti potranno vedere la foto contatto di colui o colei che ci sta contattando. Sempre su iOS sarà possibile interrompere la registrazione di un messaggio, per poi riprendere da dove avevamo lasciato e successivamente addirittura riascoltare il vocale.