Vodafone, l’ultima offerta è davvero assurda: prezzi mai visti prima. Il colosso della comunicazione fissa e mobile è pronto a sbalordire i propri clienti

Si tratta di una promozione sulla rete dati senza precedenti. Connessione fino a 100 Giga per i telefoni ad un costo inferiore addirittura a quello proposto da Iliad.

La guerra delle tariffe è una vera battaglia senza esclusione di colpi. Le compagnie telefoniche, di rete fissa e mobile, sono alla continua ricerca di promozioni in grado di attirare i clienti. Tra i maggiori colossi c’è senza dubbio Vodafone, da sempre radicata nel nostro paese. Con l’arrivo delle low-cost, però, anche grandi gruppi come l’ex Omnitel e TIM, devono sporcarsi le mani. Per mantenere una competitività sul mercato bisogna abbassare i prezzi. Questo è senza dubbio un vantaggio per tutti gli utenti, che si ritrovano ad avere un panel di scelta sicuramente più ampio. Per quanto riguarda le ricaricabili offerte da Vodafone, le migliori riguardano sempre quelle legate alla portabilità della rete da altro operatore. Tutti coloro che arrivano da altro marchio e passano sotto la bandiera del brand inglese potranno usufruire di costi vantaggiosissimi.

Vodafone, l’ultima offerta si chiama Special 100 Giga: tutti i dettagli

Per il mese di febbraio Vodafone ha pensato ad un’iniziativa particolare per i propri affiliati, che si chiama Special 100 Giga. Un’offerta facile ed intuitiva che consente agli abbonati che decidono di attivarla di avere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per navigare in rete.

Per quanto riguarda il rinnovo mensile di questa proposta, infatti, i clienti saranno chiamati ad una spesa pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. Esiste però una quota, una tantum, che gli abbonati dovranno aggiungere e corrisponde alla cifra di 10 euro.

L’importante novità per gli utenti che scelgono la Special 100 Giga sarà l’avere a disposizione un costo inalterato dell’offerta nel primo semestre, senza rimodulazioni unilaterali (tanto temute in questo periodo). Considerando la bontà della connessione del gruppo britannico, avere una così ampia portata di dati a disposizione, rende l’offerta davvero vantaggiosa. Per coloro che volessero sottoscriverla, basterà rivolgersi a i vari punti vendita Vodafone distribuiti sul territorio. In riferimento a quelle che sono le condizioni commerciali, solo gli attuali clienti di Iliad potranno attivare direttamente online l’offerta.