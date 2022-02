Uomini e Donne, c’è una corteggiatrice che non può tornare in studio: il motivo

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe ufficializzare l’eliminazione di una corteggiatrice. Ecco cosa è successo dopo la registrazione.

Le indiscrezioni sulle registrazioni del 3 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Denise Mingiano ha lasciato lo studio del Trono Classico. Dopo che è stata trasmessa la sua esterna con il tronista Matteo Ranieri, con cui c’è stato un bacio, Maria De Filippi ha voluto fare vedere un altro filmato, che ha acceso la polemica.

Nonostante Matteo l’ultima volta si sia messo a piangere, Denise si sarebbe fermata ancora una volta a vedere da dietro le quinte il Trono Over. Avrebbe anche trovato il tempo per intrattenersi con Armando Incarnato: da quello che mostrerebbe il filmato, Denise non lo avrebbe apertamente respinto, e questo ha incendiato la situazione in studio.

Maria De Filippi si schiera? Il clamoroso intervento

Quando Denise Mingiano ha lasciato lo studio, Matteo Ranieri avrebbe cercato di corrergli dietro per fermarla. Clamorosamente, sarebbe intervenuta proprio Maria De Filippi per fermarlo. Il tronista, infatti, sarebbe in studio per essere corteggiato, e non il contrario. Inoltre, la conduttrice ha sottolineato che Denise non ha preso posizione con Armando.

Questo gesto della De Filippi ha fatto arrabbiare Denise, che ha avuto uno sfogo con i propri fan su Instagram. Ha notato in modo polemico che la Queen Mary ha preso posizione solo contro di lei, e starebbe pilotando Matteo verso Federica. Quando un ammiratore le ha suggerito di provarci con Armando, ha detto che preferiva buttarsi nel fuoco.

Perchè potrebbe esserci l’eliminazione della corteggiatrice da Uomini e donne: il regolamento della trasmissione

Denise ha cancellato il suo sfogo ed i messaggi ed a cui ha messo il “mi piace” poco dopo la pubblicazione. Questo forse perchè si è resa conto che, secondo gli accordi presi con Mediaset, non può parlare all’esterno di Uomini e Donne di quello che succede in studio. In base al regolamento della trasmissione, Denise è dunque eliminata dalla trasmissione.

