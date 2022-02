Uomini e Donne, addio al programma: altra protagonista esce di scena

Un addio al programma potrebbe diventare imminente perché la protagonista ha trovato la sua strada proprio ad Uomini e Donne

Ad Uomini e Donne non è sempre tutto rose e fiori, qualcuno trova l’amore prima, altri poi, ma ad ogni modo resta un’esperienza. Al Magazine del dating show un volto protagonista di quest’edizione si racconta.

Marika Geraci protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è stata intervistata dal Magazine circa la sua frequentazione con Diego Tavani su cui ha svelato di essere molto serena: “Sono davvero contenta. Ho scoperto una persona che mi piace molto ed è impeccabile. Un vero signore”. Di diverso avviso è sicuramente Ida Platano che non ha vissuto un episodio così felice con il cavaliere del dating show, ma ormai sembrerebbe essere acqua passata.

Proprio le sue parole fanno pensare che presto, entrambi, possano lasciare il dating show per proseguire la loro frequentazione al di là delle telecamere del programma: se si sono trovati, è il momento per salutare Maria De Filippi e vivere insieme sereni. Dopo Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la coppia composta da Marika e Diego potrebbe essere la prossima ad abbandonare il dating show.

Uomini e Donne, Marika Geraci torna a parlare di Armando Incarnato

Al Magazine di Uomini e Donne, Marika ha approfittato per poter parlare anche del suo ex, Armando Incarnato, con il quale è finita in gran caos: “C’era una forte attrazione. Fisicamente è il mio tipo ideale e mi intrigava anche dal punto di vista caratteriale”. Non ha speso cattive parole per il cavaliere partenopeo, tuttavia sostiene che fuori dalle telecamere l’uomo è tutta un’altra persona che non riscontra i suoi gusti personali, evidentemente non è ‘un vero signore’ come ha descritto, invece, Diego Tavani.

Per quel che riguarda la sua esperienza al dating show, Marika ha puntualizzato di essere entusiasta ed ha rivelato: “So di non piacere a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma capisco meno le critiche di alcuni membri del parterre”. Senza peli sulla lingua, dunque, la Geraci ha fatto riferimento alle tante discussioni avvenute in studio in sua presenza. In ogni caso, attualmente la dama è felice con il suo cavaliere e non vede l’ora di potersi godere questa serenità fuori dagli studi Mediaset.