Uomini e Donne, ex tronista incinta dopo il dramma: “Sono stati mesi particolari”. Finalmente una gioia dopo tanta sofferenza

Ci sono ex allievi della scuola di Amici o ex tronisti di Uomini e Donne che non lasciamo grandi tracce e una volta fuori dai programmi sono dimenticati in fretta dagli spettatori. Ma poi c’è invece chi resta nel cuore del pubblico e ogni novità è accolta con gioia.

Sabrina Ghio nella sua carriera ha ricoperto entrambi ruoli. Quando era poco più che maggiorenne la ragazza romana entrò come ballerina ad Amici diventando da subito una delle più amate. Poi una carriera lontana dalla tv, un matrimonio e una figlia (Penelope) prima di ricomparire come tro0nista di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che le aveva ricavato un altro ruolo.

Lì è andata male. Ma successivamente ha conosciuto il suo nuovo compagno, Carlo, e insieme a lui ha pensato di allagare la famiglia. E qui è cominciato il suo dramma, anche se a lieto fine. Perché un paio di settimane fa ha annunciato a tutti di essere incinta e lo ha confermato oggi a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, dopo un percorso accidentato.

Uomini e Donne, ex tronista incinta: la lunga battaglia per stare meglio

Perché nell’ultimo anno e mezzo Sabrina Ghio ha dovuto affrontare moltissimi problemi di salute, rischiando grosso. “Sono stati mesi particolari, sono rimasta a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Così mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa”.

Nel giro di un anno ci sono state tre gravidanze interrotte. La prima a luglio, il ginecologo che la seguiva le disse di stare tranquilla ma mentre era in vacanza si risveglio in un mare di sangue scoprendo che aveva perso il bambino. “Poi è successo di nuovo a novembre e ancora ad aprile”, sempre con la stessa amara sorpresa di una gravidanza che non riusciva a portare avanti.

Ma questa è la volta buona anche se nel frattempo ha dovuto pure combattere contro il papilloma virus: “Adesso la cosa è risolta, mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo agito subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”. Adesso è incita e finalmente svela il sesso: sarà di nuovo una bambina.