Serena Bortone, colpo improvviso: nessuno se lo aspettava

Gli ascolti del 3 febbraio hanno confermato l’affetto del pubblico per Serena Bortone, che tanti vedono come l’erede di Mara Venier e prossima conduttrice di Domenica In. Ecco cosa è successo durante la trasmissione.

Come tanti altri programmi Rai, anche Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha dedicato ampio spazio al Festival di Sanremo, che decreterà il vincitore sabato 5 febbraio. La puntata del 3 febbraio ha avuto luogo nel Teatro del Casinò di Sanremo, dove Jessica Morlacchi, Romina Carrisi e Massimo Cannoletta hanno tenuto compagnia al pubblico.

La presenza di Valerio Scanu, che ha ipnotizzato tutti con la sua performance canora, ha mandato in visibilio gli spettatori. Lo share televisivo conferma l’ottimo lavoro svolto dalla Bortone: in più momenti della trasmissione sono arrivati a superare il 19% di share, concludendo la trasmissione con una media del 17,9%.

Non solo Serena Bortone: gli ascolti del 3 febbraio

Gli ascolti di Oggi è un altro giorno del 3 febbraio, seppure clamorosamente positivi, perdono la guerra contro la rete rivale, ovvero Mediaset. Uomini e Donne realizza il 22,3% e continua ad intrattenere il pubblico soprattutto con le trame del Trono Over. Le anticipazioni del programma, infatti, suggeriscono che si sia sfiorata la rissa in studio.

La vera delusione degli ascolti registrati il 3 febbraio è la conferma del crollo di Striscia la Notizia, che un tempo era il programma in assoluto più ascoltato nella sua fascia oraria. Alla debacle ha contribuito purtroppo anche la notizia della positività di Ezio Iacchetti oltre ad essere un format che ormai non si rinnova davvero da molto tempo.

La vera rivoluzione di Amadeus: chi potrà mai sostituirlo?

Il vero vincitore degli ascolti del 3 febbraio è ovviamente Sanremo 2022. Amadeus, però, questa volta ha davvero esagerato: lo share della sua trasmissione ha superato il 60%! Si tratta del miglior dato si sempre riguardo la quarta serata della kermesse musicale, che quest’anno sta regalando tanta nuova e bella musica, oltre all’intrattenimento.

Ecco il tweet pubblicato da Serena Bortone per ringraziare il suo pubblico dell’ottimo risultato riportato dai dati sugli ascolti di Oggi è un altro giorno del 3 febbraio: