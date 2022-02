Sanremo 2022, quando Elisa ha rischiato l’arresto: il racconto incredibile

Elisa ha rischiato l’arresto: è stata la stessa cantante triestina ha ripercorrere l’episodio nel corso di un’intervista: ecco il racconto della cantautrice che in molti vedono come favorita per la vittoria al Festival di Sanremo.

Mahmood e Blanco in gara insieme a Sanremo 2022 hanno subito attirato l’attenzione della stampa e dei curiosi. Sono stati dati subito per favoriti, ed hanno sempre occupato i primi posti della classifica di fine serata del Festival musicale. C’è però un’artista che a poco a poco ha scalato la classifica, ed ha davvero conquistato tutti durante la serata delle cover.

A fine della quarta serata, infatti, sono stati proprio Blanco e Mahmood a fare la seguente dichiarazione: “Non siamo più i favoriti, Elisa ha spaccato“. Effettivamente, a giudicare da quello che è stato condiviso sulle piattaforme web, l’esibizione di Flashdance della cantante ha davvero ammaliato il numerosissimo pubblico della trasmissione di Rai 1.

Elisa e la stella di Amici che l’ha accompagnata sul palco

Il 4 febbraio Elisa è anche stata accompagnata nell’esibizione di Flashdance da Elena D’Amario, la ballerina professionista che nel 2010 ha anche partecipato ad Amici. La cantante, che è diventata famosa nel 2001 proprio grazie a Sanremo ed al brano Luce, non dimentica però i suoi difficili esordi ed i sacrifici per sfondare nel mondo della musica.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, perchè Highsnob porta i guanti? Il motivo è assurdo

NON PERDERTI >>> Sanremo 2022, si sente male uno dei grandi favoriti per la vittoria: paura tra i fan

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantautrice triestina ha voluto ricordare di aver lavorato a lungo nel negozio di parrucchiera di sua madre, mentre faceva i provini per fare la corista. In poco tempo, nel 2001, cambiò tutto: incise un singolo con Tina Turner, le fu dedicata una Barbie, cantò con Zucchero e vinse diversi premi in Europa.

Sanremo, parla Elisa Toffoli: quando e perchè ha rischiato l’arresto

La musica per la Toffoli è tutto, e per la sua arte si dichiara disposta a qualunque cosa. Elisa ricorda anche quando, molto prima di arrivare a Sanremo, rischiò l’arresto. Durante una serata, arrivò infatti la polizia che era intenzionata ad arrestarla per “schiamazzi notturni“. La situazione, fortunatamente, si risolse positivamente, e lei non ha rimpianti.