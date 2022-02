Sanremo 2022, perchè Highsnob porta i guanti? Il motivo è assurdo

Ci sarebbe un’incredibile indiscrezione riguardo un’imposizione ad un cantante da parte della Rai in questo Sanremo 2022: i suoi fan, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che Highsnob indossa sempre i guanti sul palco dell’Ariston.

Una delle sorprese di questo Sanremo 2022 è sicuramente il duo composto da Mike Highsnob e Hu. I cantanti hanno inizialmente occupato le posizioni più basse della classifica, per poi tentare una graduale scalata verso le più alte posizioni, segno che li spettatori stanno imparando ad amarli e, soprattutto, a conoscerli.

Il brano portato in gara da Highsnob e Hu riflette le loro influenze musicali, che sono un misto di musica elettronica, pop e rap. C’è un dettaglio riguardo alle loro esibizioni, curate nell’estetica fino all’ultimo dettaglio, che non è passato inosservato agli spettatori del Festival di Sanremo. Perchè Highsnob indossa sempre i guanti quando canta?

Sanremo 2022, imposizione della Rai: il mistero dei guanti

Solo quando è salito sul palco di Sanremo Highsnob ha sempre indossato i guanti. In altre esibizioni, lo si è sempre visto senza. Anche per questo, i suoi fan hanno iniziato ad interrogarsi su questa scelta stilistica, che è rimasta nelle diverse serate di Sanremo, nonostante i diversi cambi di abbigliamento.

Paolo Stella, nel corso dell’appuntamento Citofonare Stella di Radio Deejay ha rivelato quella che sembrerebbe essere un incredibile retroscena. La Rai avrebbe imposto a Highsnob di indossare i guanti. Quale sarebbe il motivo? Il cantante avrebbe un tatuaggio che sarebbe considerato inaccettabile per una rete pubblica italiana.

Il tatuaggio che nessuno è riuscito a vedere: dov’è?

Secondo quanto raccontato da Paolo Stella in radio, Highsnob avrebbe tatuato un pene sulla mano. Non è noto se sia la mano destra o sinistra, e dalle foto ufficiali del cantante non si riesce a vedere proprio nulla. Forse si tratta di un tatuaggio molto piccolo, o situato in una parte nascosta. Quello che è certo è che ha fatto scattare l’imposizione dei guanti.