Michael Schumacher, super novità in famiglia: l’annuncio della figlia Gina. Una piacevole sorpresa per quella che è una passione condivisa anche da Corinna

Gina Maria, la secondogenita del campione tedesco, tiene aggiornati i propri fan attraverso un profilo Instagram. Le foto appena condivise hanno fatto il giro del web.

La splendida famiglia di Michael Schumacher vanta due ragazzi degni eredi del campione più amato della storia della Formula 1 assieme ad Ayrton Senna. Mick e Gina Maria sono, ognuno per il proprio ambito, un orgoglio per Corinna e papà Schumi, avendo per certi versi ripercorso pedissequamente le loro orme. Del secondogenito sappiamo quasi tutto visto che ha deciso di sbarcare nel Circus già dallo scorso anno. I primi approcci con il mondo della velocità sono stati incoraggianti, con il titolo di Formula 2 conquistato nel 2020 in Bahrain. La Haas non gli ha fornito una vettura all’altezza delle aspettative nella passata stagione, ma le sue qualità sono emerse nei confronti del compagno di box, Nikita Mazepin. La speranza è che la monoposto del 2022 sia più competitiva, per garantirgli delle battaglie a centro gruppo. Il suo sogno è quello di correre un giorno non troppo lontano con la Ferrari, come fece ‘Il Kaiser‘. Per ora dovrà accontentarsi di essere il terzo pilota (assieme a Giovinazzi), riserva della coppia titolare Sainz-Leclerc.

Gina Schumacher, l’annuncio su Instagram fa impazzire i fan: un nuovo arrivo nella scuderia – FOTO

Per quanto riguarda invece la primogenita di casa Schumacher, ovvero Gina Maria, le informazioni sono più scarne. Meno personaggio pubblico e più attenta alla propria vita privata, la 24enne (compirà 25 anni il prossimo 20 febbraio) ha però una passione uguale a quella della madre. Come Corinna, infatti, adora l’equitazione e i cavalli, risultando tra l’altro piuttosto brava in una specialità. Si è dedicata sin da piccola al Reining, una disciplina americana che si rifà al lavoro dei cowboy, nell’atto di radunare le mandrie.

Ad oggi può vantare il titolo di campionessa europea e mondiale di Reining, risultandone una delle principali star. Da piccola anche lei era salita sui kart, come il fratello minore, ma i cavalli hanno avuto la meglio. Quest’attività la tiene molto unita alla madre Corinna (anch’essa ex cavallerizza tedesca) e al fidanzato, Iain Bethke. I due hanno una vera e propria scuderia in Svizzera e non mancano di postare foto sui loro fantastici esemplari. Proprio in queste ore ne è arrivata una nuova, ed è davvero bellissima. Gina ha condiviso uno scatto che ha mandato in visibilio i fan. Sicuramente anche Michael sarà contento, conoscendo il suo amore per questi magnifici animali.