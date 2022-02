Meteo, torna qualche pioggia: minacce improvvise

Nel corso di questo sabato avremo un meteo caratterizzato da qualche pioggia. Inoltre sono previste anche minacce improvvise: cosa succederà.

Durante questo fine settimana qualche pioggia tornerà a caratterizzare il meteo italiano. Infatti sono previste anche minacce improvvise. Andiamo a vedere cosa sta succedendo dal punto di vista atmosferico.

L’alta pressione è pronta ad agguantare l’Italia, attenzione però perché nelle prossime 24 ore non mancheranno delle insidie temporalesche pronte a minare la stabilità atmosferica presente sul Paese. Nel corso del weekend ci saranno alcune minacce improvvise quanto meno su alcune regioni, confermate proprio dalle previsioni degli esperti del settore. Quindi delle precipitazioni potrebbero andare a stravolgere la stabilità su alcune regioni del paese.

Allo stesso tempo le nebbie sono destinate a tornare sulle pianure del Nord. Mentre invece avremo nubi basse su Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Anche per la giornata di domenica 6 febbraio sono previste pochissime novità. Infatti avremo banchi di nebbia e cieli grigi solamente basso Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Inoltre avremo anche la possibilità di qualche rovescio su Campania e Calabria.

Meteo, sabato con qualche pioggia: le previsioni sulla penisola

Nel corso di questo fine settimana la stabilità atmosferica sarà minata da qualche nube di troppo. Infatti il paese risentirà marginalmente degli effetti della profonda attività depressionaria che si è sviluppata tra il Regno Unito e la Scandinavia. A pilotare le precipitazioni ci stanno pensando venti tempestosi occidentali che però non raggiungeranno a pieno il Paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Scuola, studenti a iNews24: “Fallimento psicologi in classe nel Lazio: non si presentavano agli appuntamenti o specializzati solo in materia scolastica”

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata caratterizzata da una nuvolosità irregolare con qualche debole pioggia in Liguria e sulla Romagna. Inoltre avremo maggiori schiarite a partire dalle ore pomeridiane fino ad arrivare alla sera. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una nuvolosità diffusa con qualche sporadico piovasco. Inoltre queste piogge di passaggio potrebbero colpire tutte le regioni del settore. Dal pomeriggio invece queste precipitazioni potrebbero colpire solamente il versante adriatico. Le temperature sono in leggero aumento, con massime tra i 12 ed i 15 gradi.

LEGGI ANCHE >>> Pechino 2022: il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cieli poco nuvolosi fino al pomeriggio. Mentre in serata avremo aumento della nuvolosità in serata con piogge sul Molise e sull’alta Calabria. Le temperature non subiranno ulteriori variazioni, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.