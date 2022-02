Mahmood salta la finale dopo il malore? Decisione definitiva

Mahmood preoccupa i fan a causa di un malore: come sta adesso? Arriva la decisione definitiva sulla sua partecipazione alla finalissima di Sanremo.

La preoccupazione è tanta per l’artista italo-egiziano in gara con Blanco. Mahmood nella serata di ieri ha avuto un malore e in tanti si chiedono se prenderà parte alla serata finale del Festival di Sanremo: la decisione definitiva.

Nonostante il malore avuto a poche ore dalla sua esibizione nella serata dedicata ai duetti, Mahmood non ha rinunciato al palcoscenico dell’Ariston. Per questo motivo sarebbe da escludere l’ipotesi che possa farlo questa sera. Difatti, stamattina in conferenza stampa è stato proprio l’artista italo-egiziano a rassicurare i fans.

Ma cos’è successo a Mahmood a poche ore dal quarto appuntamento con la 72esima edizione del Festival? Il cantante ha spiegato: “Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia. Mi è venuta una mezza congestione“. Per ironizzare e smorzare la cosa, Blanco ha aggiunto: “Leggendo gli articoli sul suo stato di salute pensavo fosse morto e sono andato a vedere”.

Mahmood, dopo il malore non è a rischio la sua partecipazione alla finalissima di Sanremo 2022

L’amatissimo cantautore e rapper italiano, nonostante il malore di ieri, non mancherà questa sera sul palcoscenico dell’Ariston per il gran finale. Dopo aver preso un po’ di freddo Mahmood è stato male ma fortunatamente si è ripreso. Assieme a Blanco l’artista, con “Brividi”, ha già riscosso un grande successo. Primi in classifica, sarebbe stato un vero peccato se l’italo-egiziano fosse stato costretto a rinunciare alla sua esibizione.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Blanco e Mahmood dalla terrazza: show senza precedenti a Sanremo – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Il cachet di Roberto Saviano a Sanremo 2022: quanto guadagnerà l’autore di Gomorra

Questa sera i due artisti saliranno con molte probabilità sul podio di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. La loro canzone risulta essere la più ascoltata in assoluto. Non ci resta altro che attendere il quinto ed ultimo appuntamento con la Kermesse canora per scoprire come evolveranno le cose: per il momento resta ancora tutto da scrivere.