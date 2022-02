“Ci ha sm****to”, Mahmood e Blanco contro Morandi: cos’è successo lontano dal palco

Siparietto tra Mahmood, Blanco e Gianni Morandi. Andaimo quindi a vedere cos’è successo tra i tre, con il bolognese assoluto protagonista.

Mahmood e Blanco sono gli assoluti protagonisti di questo Festival di Sanremo e sono candidati alla vittoria insieme ad Elisa. Il tandem ha quindi deciso di raccontare un curioso aneddoto riguardante Gianni Morandi: il siparietto.

Il Festival di Sanremo è la kermesse musicale più seguita in Italia ed a condirlo ci ha pensano ogni anno vari spifferi, retroscena, curiosità, fuori onda e aneddoti stuzzicanti di tutto ciò che accade dietro le quinte. Sanremo quindi è magico anche per questo, e nelle scorse ore Mahmood e Blanco sono stati “sm…dati” da Gianni Morandi. Il termine duro è stato usato proprio dal duo per descrivere il siparietto avvenuto con Morandi. Andiamo quindi a vedere cos’è successo tra i tre artisti in gara.

Nel corso di un’intervista radiofonica il duo che canta ‘Brividi’ hanno rivelato di aver avuto un incontro ravvicinato con Morandi fuori dal palco. Infatti mentre i due snobbavano alcuni dei presenti, la leggenda bolognese ha deciso di metterli in riga. Il tandem ha quindi dichiarato: “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha sm…to“. Infatti Gianni con tutta la simpatia del mondo ha affermato: “Ehi, ragazzi, non diciamo ca…ate. Nessuno è qui per divertirsi. La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: ‘ehi bro…’ “.

Mahmood, Blanco ed il siparietto con Gianni Morandi: “Nessuno è qui per divertirsi”

Ovviamente lo scambio tra Mahmood, Blanco e Gianni Morandi si è svolto in un clima puramente goliardico e disteso. Il cantante bolognese ha esperienza da vendere ed ancora una volta ha stemperato la tensione che si respirava nel teatro con il suo solito stile giocoso. La grande verità della leggenda della musica è stata apprezzata dal giovane duo.

Un’altra chicca riguardante al Festival di Sanremo riguarda il terrore di Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata del Festival. Infatti l’attrice della serie tv ‘Blanca‘ ha confessato di essere stata bloccata dall’ansia. Inoltre l’attrice è stata presa anche dalla paura di cadere dalle scale.

Per questo motivo l’attrice sui social ha postato la foto dei suoi piedi aggiungendo la didascalia “non mi tradite“. Così sempre la Giannetta ha rivelato di essersi grattata, un gesto scaramantico che le ha portato bene. Una serata fortunata di certa, visto che ad oggi a Sanremo l’unico a cadere è stato uno sfortunato cameraman.