LDA, nuovi retroscena sulla sua partecipazione ad Amici: raccomandato da Gigi? L’indiscrezione

Nuovi retroscena sulla partecipazione di LDA ad Amici 22: c’entra la raccomandazione di Gigi D’Alessio? L’artista napoletano fa chiarezza.

Da quando Luca D’Alessio è approdato nella scuola di Maria De Filippi non si parla d’altro che di un’ipotetica raccomandazione fatta da Gigi. A distanza di tempo, è l’artista senior a rompere il silenzio commentando le maldicenze.

LDA non è il primo ‘figlio d’arte’ che approda in un Talent Show ma, nonostante ciò, pare sia stato preso di mira rispetto agli altri. Da quando Luca ha ottenuto un banco nella scuola di Maria De Filippi se ne sono dette di ogni tipo senza tener conto del vero talento che il ragazzo possiede.

Dopo le maldicenze che sono rimbalzate più e più volte sul web, Gigi D’Alessio ha voluto rompere il silenzio. Su Instagram, in diretta live con Fanpage.it, l’artista napoletano ha dichiarato che l’ingresso di Luca ad Amici 22 è tutta farina del suo sacco: “Vi giuro che non ho fatto nessuna telefonata”.

LDA, percorso tortuoso ad Amici? Gigi dichiara: “A me fa piacere se lui batte la testa al muro”

Non c’è artista che non abbia dovuto fare prima una lunga gavetta e magari affrontare dei momenti difficili. A tal riguardo, D’Alessio senior ha rivelato che ritine sia fondamentale anche per Luca ritrovarsi a sbattere la testa al muro: “E’ quello che ti fa crescere”, ha chiosato l’artista in diretta con Fanpage.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Alex Belli, tuona il giudizio severo del papà: la rivelazione di suo fratello

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Vanessa Incontrada, è finita per l’attrice: indiscrezione pazzesca – VIDEO

“Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa”, ha chiosato con fare scherzoso il 54enne. Gigi ha sottolineato di aver ottenuto sempre tutto con le sue forze: “Nessuno ti deve regalare nulla. Noi del sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa. Siamo nati per non avere ed ecco perché quando otteniamo qualcosa sembra quasi sia successo un miracolo”. Insomma, Gigi tiene molto alla formazione di suo figlio e affinché questa avvenga in modo lineare e corretto, è giusto che Luca affronti solo con le sue forze questo bellissimo percorso.