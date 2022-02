“Ho avuto un incidente”, paura nella casa del GF Vip: interviene il medico. E’ successo tutto all’improvviso mentre si trovava in cucina

Gli altri coinquilini di Cinecittà non si sono accorti di nulla, fino a quando la diretta interessata ha raccontato l’accaduto. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave.

Purtroppo non tutto fila sempre liscio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Passano le settimane e ci stiamo avviando verso la conclusione del reality di Mediaset (prevista per lunedì 14 marzo). Tra litigi e storie amorose, i problemi degli inquilini a volte sono anche di natura fisica. Può capitare a tutti di avere dei contrattempi domestici e uno di questi è costato caro a Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si trovava in cucina, alle prese con la pulizia dei piatti (cosa assai rara per gli altri concorrenti) e all’improvviso si è fatta male. All’inizio nessuno dei suoi compagni si era accorto di cosa fosse successo, fino a quando la diretta interessata non l’ha spiegato loro.

Entrando nello specifico, Manila si è ferita mentre stava lavando un coltello, che le ha tagliato un dito. Visto che non si trattava solo di un graffio, è stato chiamato immediatamente un medico (uno staff sanitario è a disposizione della produzione per ogni tipo di evenienza). La dottoressa ha pulito, disinfettato e fasciato la mano della Nazzaro, evitando guai peggiori. Dopo essere stata per circa un’ora abbondante fuori dal controllo delle telecamere, la modella e conduttrice è tornata normalmente al suo posto, più serena dopo la medicazione ricevuta.

GF Vip, cosa è successo a Manila Nazzaro: il suo racconto

Mentre si trovava con gli altri gieffini, Manila Nazato ha raccontato esattamente cosa le fosse successo e dove aveva trascorso l’ultima ora, lontano dai radar.

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una brutta ferita, abbastanza profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto“.

Poi in riferimento alle mansioni domestiche ha giustamente aggiunto: “Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano”. Di certo non una bella notizia per alcuni di loro.