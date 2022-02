GF Vip 6, esplode una nuova bomba nella casa: concorrente deriso dalle ragazze

Nella casa da poco più di una settimana, ultimo arrivato si trova al centro dell’attenzione: i commenti delle concorrenti non sono per nulla generosi.

Il modello napoletano Antonio Medugno ha varcato il 28 gennaio l’ambitissima porta rossa del GF Vip 6. A pochissimi giorni dal suo ingresso si trova già al centro dell’attenzione mediatica, purtroppo però, per dei commenti poco carini sul suo conto.

Medugno, da poco più di una settimana, è diventato a tutti gli effetti un concorrente del GF Vip 6. Ad accendere i riflettori sul modello e tiktoker napoletano sono state le ragazze di questa edizione del seguitissimo reality di Mediaset. Ma procediamo con ordine. Durante l’ennesima lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, l’ex tentatore di Temptation Island ha accusato la ragazza ed altre concorrenti di aver deriso Antonio Medugno.

Ma cosa avrebbe detto l’ex tronista di Uomini e Donne assieme alle sue amiche? Ebbene, nella casa del GF Vip circola voce che il modello napoletano sui social modifichi le sue foto per apparire più bello rispetto alla realtà. Come riporta Biccy.it, Alessandro ha sottolineato che le critiche sarebbero avvenute sotto le coperte. “Hanno detto: ‘Oddio in foto e in video è bellissimo, sembra un dio greco. Dal vivo è l’opposto, proprio non sembra la stessa persona!’ “, ha chiosato il bel Basciano.

Alessandro Basciano sgancia una bomba al GF Vip 6: concorrete deriso dalla Codegoni e non solo

Dopo una furiosa lite con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha deciso di smascherare l’ex tronista di Maria De Filippi, e alcune delle sue amiche presenti nella casa. Il 30enne genovese ha spiegato cosa si sarebbero dette le vips sotto alle lenzuola: “Sostengono sia brutto dal vivo e che si modifica tutto negli scatti”.

Ma non è tutto, stando a quanto dichiarato dall’ex tentatore di Temptation Island, le concorrenti in questione avrebbero addirittura accusato Antonio di non combinare un bel niente nella casa assieme a Costantino: “Mi sono rotto ora dico proprio la verità di quello che tu e le altre avete detto. Hai detto che Antonio è proprio un ce***. Hai detto che si modifica tutte le foto e che qui è brutto e lo dicevate tu e le tue amiche”, ha chiosato Basciano durante un confronto con Sophie.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Amici, arriva la decisione definitiva di Mediaset: colpo di scena – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Drusilla Foer, dopo il successo a Sanremo la Rai ha grandi progetti: fan sbalorditi

Intanto la gieffina non ha potuto smentire le accuse. “Non capisco dove vuoi arrivare. Io ho detto che nelle fotografie è bellissimo; Nella realtà un po’ meno! Diciamo che secondo me non ha carisma, non sa di nulla. Poi parli tu che vuoi farti Delia? Me l’hai detto in camera che non vedi l’ora di farlo”, ha replicato la Codegoni affermando che a superare ogni limite è il suo comportamento.