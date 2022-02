Digitale Terrestre, cosa fare per non perdere i canali Mediaset: fate attenzione

A breve si completerà la rivoluzione del Digitale Terrestre. Andiamo quindi a vedere cosa fare per non perdere i canali Mediaset.

La televisione italiana sta subendo un periodo di grandi novità che si concluderà con l’introduzione del nuovo Digitale Terrestre. Bisogna fare attenzione per non perdere alcun canale: ecco come continuare a vedere i canali Mediaset.

È un periodo di grande novità per quanto riguarda il panorama televisivo italiano, specialmente per quanto riguarda il digitale terrestre. Infatti con l’arrivo del nuovo digitale ci saranno anche dei nuovi canali, come ad esempio la rinnovata offerta di Mediaset pronta ad ampliare il suo roster. Però con lo sbagliato switch-off si potrebbe andare incontro a “rischi” relativi alla visione, con alcuni canali che non potranno essere visualizzati.

A partire dal prossimo 8 marzo 2022, infatti, tutti i canali del Biscione verranno trasmessi nella codifica MPEG-4. Inizialmente questa modifica sarà solo di passaggio, visto che le trasmissioni continueranno ad essere mandate in onda in simulcast anche in MPEG-2. Quel che è chiaro è che Mediaset, col tempo, abituerà i suoi telespettatori a ciò che avverrà in futuro, ovvero allo switch off definitivo. Andiamo quindi a vedere come non perdere nessun canale della rete del Biscione.

Digitale Terrestre, Mediaset si prepara allo switch-off: come non perdere alcun canale

Nello switch definitivo alla codifica MPEG-2 si stanno seguendo dei passi progressivi. Quello di marzo 2022 rappresenta e un cambiamento importante. Anche Mediaset ha deciso di comunicare a tutti i telespettatori il cambiamento ufficiale. Il tutto è avvenuto attraverso un comunicato.

Infatti nella nota si legge: “un’esperienza di visione mai provata prima con la nuova TV digitale terrestre. Goditi i tutti canali Mediaset in alta qualità. Scopri un catalogo on demand gratuito sempre più ampio e fai ripartire dall’inizio i programmi per rivederli quando vuoi” – i vertici dell’azienda continuano – “Tutto gratis e a portata di telecomando. Se non vedi già Canale 5, Retequattro e Italia 1 in HD ai canali 505, 504 e 506, scegli un televisore o un decoder con bollino lativù. Il futuro della televisione inizia a marzo. Benvenuti nel domani“.

Nel corso di questa transizione non sono tanti coloro che hanno capito per bene cosa sta succedendo. Infatti il rischio concreto è quello perdere la possibilità di vedere i canali Mediaset in futuro. Per questo motivo è chiaro che bisognerà consultare le varie guide presenti in rete per evitare di perdere dei passaggi fondamentali per compiere correttamente lo switch off.