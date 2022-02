Diesel e Benzina, in arrivo un’altra batosta: davvero non ci voleva! Nuovi problemi per tutti gli automobilisti con i prezzi dei carburanti

La crisi geopolitica e il rincaro delle materie prime sta portando ad un’escalation pericolosa nel nostro Paese. Ancora una volta si andrà ad intaccare il portafoglio degli italiani.

Purtroppo ci troviamo in un momento storico davvero delicato per quanto riguarda i costi di energia e carburanti. Dopo lo scoppio della pandemia e l’abbassamento dei costi nel primo biennio Covid, oggi tutto sta tendendo verso un rincaro. Dalla crisi geopolitica Russia-Europa e dal mancato accordo su gas ed elettricità ne è già scaturito un aumento spropositato delle bollette bimestrali. Stessa cosa sta accadendo con Diesel e Benzina, che sono tornati a toccare picchi mai raggiunti negli ultimi anni. Un aumento spaventoso in soli 12 mesi che sta preoccupando tutti i cittadini italiani. Da febbraio 2021 si è passati da 1.48€ al litro agli attuali 1,80€, con un rincaro complessivo di 15,84€ su un pieno da 50 litri sia per la benzina che per il diesel. Facendo un calcolo sommario sono più o meno 400€ in più all’anno per ogni automobilista.

Diesel e Benzina, i prezzi schizzano ancora verso l’alto: la denuncia dell’UNC

L’UNC (Unione Nazionale dei Consumatori) lancia l’allarme per il caro prezzi, dopo il rialzo ai distributori di questi giorni. In base a quanto diffuso dal ministero della Transizione Ecologica sui dati settimanali, la benzina in modalità self service costa 1,797 euro al litro, mentre il gasolio 1,667 euro al litro. Una escalation sottolineata anche da Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Queste le sue parole:

“Anche se la benzina secondo i dati ufficiali del ministero non ha ancora superato la soglia di 1,8 euro al litro, smentendo le anticipazioni diffuse, si tratta di un nuovo record che, secondo la nostra analisi, non si registrava dall’11 marzo 2013. Sono passati quasi 9 anni, quando appunto era arrivata a 1,804 euro al litro. Anche per il gasolio si ritocca il primato dal 23 settembre 2013, quando era pari a 1,678 euro al litro”.

Questo aumento spropositato sta intaccando anche la qualità della vita dei cittadini, sempre meno avvezzi nel mettersi al volante per gire fuori porta o tratte particolarmente lunghe. Dona in riferimento aggiunge: “In una sola settimana il rincaro, per un pieno da 50 litri, è di circa 1 euro, 90 cent per la benzina e 1 euro e 1 cent per il gasolio. In un mese esatto, dall’inizio dell’anno, un litro di benzina è aumentato di 7,71 cent, pari a 3 euro e 86 cent a pieno, il gasolio di 8,2 cent, equivalenti a 4 euro e 10 cent per un rifornimento, pari a, rispettivamente, 93 e 98 euro su base annua”.