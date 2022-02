Delia Duran bacia un altro uomo al GF Vip e si prende la rivincita con Alex: pazzesco!

Delia Duran si prende la sua personale rivincita con Alex Belli all’interno del GF Vip. Andiamo a vedere cos’è successo nella casa.

Nuovo siparietto per Delia Duran all’interno del Grande Fratello Vip. Infatti la modella venezuelana si è presa la sua personale rivincita contro Alex Belli. Un bacio ha scatenato i followers sui social network.

La casa del Grande Fratello Vip è ancora seguitissima nonostante la settimana del Festival di Sanremo. All’interno della casa di Cinecittà sono tantissime le telecamere ed i microfoni pronti ad intercettare ogni impressione dei concorrenti. Nonostante ciò proprio le telecamere del reality show si sono perse un bacio, visto che in quel momento erano impegnate ad inquadrare un ballo fra Gianluca e Soleil.

E’ proprio Gianluca infatti che ha rivelato al pubblico un bacio inatteso tra due concorrenti. Infatti il gieffino ha affermato con tanto stupore: “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero, si è baciato!“. Soleil, non avendo assistito alla scena ha affermato: “Non è vero, non ci posso credere“. Così la Sorge ha poi preso da parte proprio Delia Duran per chiederle delle spiegazioni su quanto successo.

GF Vip, Delia Duran si bacia con Barù: clamoroso episodio

Il bacio tra Delia Duran e Barù avrebbe lasciato tutti senza parole. La concorrente sudamericana, infatti, ha confermato il tutto ma allo stesso tempo ha rivelato che si trattava di un gioco. Infatti Delia ha affermato a Soleil: “lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io“.

Infatti la Duran ha chiarito il tutto proprio quando Soleil le ha chiesto di andarci piano visto che una terza concorrente ci sarebbe potuta restare male. Stiamo parlando di Jessica Selassié, ma Delia ha deciso di non prolungare a lungo il gossip, affermando: “Amore ma stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi ed io ci gioco“. Per non farsi capire dai telespettatori a casa e dagli autori le due hanno iniziato a parlare in spagnolo.