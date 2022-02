Calciomercato Juventus, rescinde all’improvviso: clamorosa svolta. I bianconeri si liberano di un ingaggio pesante nel loro monte stipendi

Dopo gli innesti di Vlahovic, Zakaria e Gatti c’è bisogno di curare anche le uscite. Cherubini e Arrivabene stanno pesando al prosieguo della rivoluzione a giugno.

Le spese per rivoluzionare la rosa bianconera sono state ingenti già a gennaio. Nessuno si aspettava un colpo come Vlahovic da 75 milioni nella sessione invernale, impreziosito anche dall’innesto di Zakaria a centrocampo. Per giugno, poi, è già chiuso l’arrivo di Gatti, per ringiovanire anche il reparto difensivo (probabilmente partirà de Ligt). Le cessioni di Kulusevski e Bentancur hanno coperto quasi per intero l’esborso (bonus inclusi circa 70 milioni) rendendo meno pesante l’impatto sul bilancio. Allegri aveva parlato di un paio d’anni per completare la ristrutturazione di una rosa che aveva bisogno di nuova linfa dopo un decennio scarso di vittorie consecutive. Chiesa, Kean, Locatelli, sono già inseriti nel progetto e a giugno si punta ad un altro paio di colpi (Zaniolo e Pogba) per ristabilire gli equilibri in Serie A. I tifosi già sognano un tridente da urlo, con il talento della Roma e i due ex Fiorentina. Per far spazio a questi arrivi serviranno anche altri sacrifici, come quelli di Morata e Dybala. Entrambi non porteranno soldi per i cartellini, visto che il primo è in prestito dall’Atletico Madrid, mentre il secondo è in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, addio a Douglas Costa: rescinde il contratto e va al Galaxy

A migliorare i conti in casa juventina ci ha pensato anche un giocatore che non militava più nelle fila bianconere ormai da tempo. Stiamo parlando di Douglas Costa, girato in prestito al Gremio la scorsa estate, dopo la chiusura della parentesi al Bayern Monaco. L’esperienza in patria non è andata per il meglio, complici i continui problemi fisici accusati. Proprio per questo i brasiliani hanno deciso di interrompere il suo contratto, accordandosi con la “Vecchia Signora”. Il futuro del classe ’90 è in America, ai Los Angeles Galaxy.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto di Dybala: il nome fa sognare i tifosi

LEGGI ANCHE >>> Serie A, decisione choc: allenatore di una big ad un passo dalle dimissioni

La rescissione del contratto porterà un beneficio anche a Torino, dato che la società di Agnelli contribuiva al pagamento di una parte dello stesso. Soldi che torneranno utili in vista delle manovre in ingresso, che si annunciano scoppiettanti come avvenuto a gennaio.