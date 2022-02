L’amica geniale, clamoroso annuncio: è così da sempre, fan increduli

Le due protagoniste dell’amatissima serie Tv della Rai “L’amica geniale” hanno rivelato il rapporto che c’è fra di loro e la loro situazione personale prima dell’avvio di questa terza stagione degli episodi ispirati al libro della Ferrante.

Manca davvero pochissimo all’inizio della terza stagione de L’amica geniale, tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante. La prima puntata andrà in onda il 6 febbraio su Rai 1 in prima serata, dopo la fine del Festival di Sanremo 2022. Alla prima puntata ne seguiranno altre tre, in cui verranno trasmessi un totale di otto episodi.

Le due protagoniste della serie Tv, Lila e Lenù, sono ormai adulte ed hanno consolidato due stili di vita completamente diversi. Lila si troverà ad affrontare un durissimo lavoro dopo la rottura sentimentale con il marito, mentre Lenù pubblicherà il suo primo libro e porterà avanti la sua relazione con il docente universitario.

Gaia e Margherita, ecco cosa succede fuori dal set

Lila e Lenù sono interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Nel corso di un’intervista, riportata da lanostratv.it, le due attrici hanno dichiarato candidamente di non essere amiche: “Nella vita non siamo affatto amiche. Siamo molto diverse fra noi, esattamente come i personaggi che interpretiamo nella serie“.

Questo non significa che fra Lila e Lenù non ci sia complicità. Semplicemente, le due giovani attrici hanno preferito non forzare il loro rapporto. Sul set cinematografico si supportano a vicenda ed hanno molta complicità, ma non si sono mai frequentate al di fuori del lavoro. Soprattutto, non hanno intenzione di iniziare a farlo ora.

L’amica geniale, Lila e Lenù sono amiche… del loro personaggio

Sia Gaia Girace che Margherita Mazzucco, che non si frequentano fuori dal set, hanno imparato invece ad amare e fare amicizia con il loro personaggio. Lila è piaciuta subito a Gaia, mentre invece Margherita ha fatto fatica ad apprezzare Lenù, fino a quando non si è accorta di essere silenziosa ed osservatrice come lei.