“Voglio andare da mio figlio”: concorrente del GF Vip prova a scappare dalla porta di sicurezza

Nuovo crollo per un concorrente del GF Vip, che prova a scappare dalla porta di sicurezza per andare dal figlio: l’episodio.

Crolla emotivamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che ha provato addirittura a fuggire dalla Casa di Cinecittà. Il gieffino aveva l’intenzione di tornare a casa dal figlio: l’episodio sconvolge i telespettatori.

Nonostante la settimana di stop dovuta dal Festival di Sanremo, il GF Vip continua ad andare in onda ininterrottamente su Mediaset Extra. Infatti sul canale dedicato i fan potranno gustarsi ogni attimo della trasmissione. Proprio nella giornata di ieri il pubblico si è potuto godere un vero e proprio show di Alessandro Basciano. Infatti ancora una volta l’ex tentatore di Temptations Island si è reso protagonista di un litigio con Sophie Codegoni.

Il flirt tra i due non sembra decollare. Ma non solo il concorrente nella giornata di ieri ha anche provato ad uscire dal GF Vip, scoppiando anche in lacrime davanti a Soleil Sorge. Dopo lo sfogo, Basciano non si è fermato qui e si è diritto verso la porta rossa di sicurezza della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Andiamo quindi a vedere le parole del gieffino mentre provava a scappare dalla casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Alessandro Basciano prova a fuggire: “Io me ne vado”

Alessandro Basciano nella giornata di ieri ha provato una vera e propria fuga dalla casa. Infatti parlando con Soleil e preso dalla rabbia ha tuonato: “Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui?“. Un duro sfogo però che non si è concluso qui.

Infatti il concorrente ha sottolineato le differenze che ci sono con gli altri inquilini affermando: “Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?“.

Parole dure quelle dell’ex tentatore di Temptation Island, che poi si è scagliato contro Sophie Codegoni. Infatti Basciano si è rivolta all’ex tronista di Uomini e Donne dichiarando: “Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente“. Ad infastidire il gieffino, infatti, ci avrebbe pensato proprio una sceneggiata della Codegoni. Vedremo quindi se la redazione della trasmissione prenderà provvedimenti.