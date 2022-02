Vanessa Incontrada, è finita per l’attrice: indiscrezione pazzesca – VIDEO

Vanessa Incontrada torna al centro del gossip con una notizia che ha lasciato tutti di stucco: per l’attrice e conduttrice è finita davvero.

La 43enne spagnola sarebbe arrivata al capolinea con il suo compagno, Rossano Laurini. Stando a quanto riportato da Diva e Donna, i due erano in crisi già da qualche anno ma adesso sarebbe arrivata la decisione definitiva: ognuno per la propria strada.

Vanessa Incontrada e il toscano Rossano Laurini, seppure tormentata, hanno avuto una lunghissima storia d’amore che ha portato alla nascita di un figlio: il 13enne Isal. Ma com’è successo per moltissime coppie, il lockdown avrebbe segnato delle fratture profonde. Vanessa e Rossano stando insieme 24h su 24h avrebbero scoperto dei lati caratteriali particolarmente spigolosi.

Ma come anticipavamo, la loro storia ha conosciuto già momenti per nulla semplici. L’attrice e Rossano si sono conosciuti quando entrambi erano già impegnati. Laurini era sposato con la sorella dell’ex fidanzato di Vanessa e per questo motivo il loro amore ha dovuto attraversare momenti molto difficili a causa dei pettegolezzi. Questa volta, però, i problemi generati dalla convivenza forzata 24h su 24h sarebbero stati più forti di loro.

Sarebbe finita per davvero la storia d’amore di Vanessa Incontrada con Rossano Laurini: l’indiscrezione lascia tutti senza parole

Stando a quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Vanessa e Rossano negli ultimi due anni hanno fatto l’impossibile per salvare la loro relazione vista anche la presenza di un figlio. Nonostante gli sforzi, però, la crisi è stata più forte di loro. Stando a quanto trapela già da tempo sui social dell’attrice e conduttrice, la fine della storia d’amore con Rossano avrebbe segnato particolarmente la 43enne.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Alex Belli, tuona il giudizio severo del papà: la rivelazione di suo fratello

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> “Vi dico davvero com’è Gemma”, il retroscena: ex cavaliere vuota il sacco

LA INCONTRADA SU INSTAGRAM>>> “Risparmia i tuoi sentimenti”

Difatti Vanessa, seppure sia sorridente negli scatti pubblicati, appare spesso malinconica in ciò che scrive: “Un po’ pensierosa e un po’ sorridente…così mi sento” e ancora, “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”, “Non guardo mai indietro”. Al momento i due non hanno ufficializzato nessuna rottura ma gli account social sembrerebbero parlare chiaro: tra le tante foto postate su Instagram, Vanessa non condivide più scatti con Rossano.