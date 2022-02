Super green pass obbligatorio, ma fino a quando? Tutte le date utili da qui ai prossimi mesi. La data di scadenza fissata dal governo slitterà?

“Lo stato di emergenza finirà a marzo”, ha ribadito Matteo Salvini nelle ultime ore senza punti interrogativi alla fine della sua frase. Ma sarà realmente così, oppure il governo Draghi deciderà di prorogare ulteriormente?

Una domanda lecita, perché alla luce della curva dei contagi l’Italia sembra in una fase di remissione dopo la quarta pesante ondata. E quindi la data limite resta quella fissata al 31 marzo prossimo, quando scadrà lo stato d’emergenza. Fino a contrordini è il primo traguardo al quale puntano tutti gli italiani ma ci sono altre date da segnare sul calendario.

Facendo un breve riassunto per chi si fosse smarrito, oggi le regole sono queste. Con una dose di vaccino il green pass ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione, fino alla data fissata per la seconda dose. Con due dosi invece

il green pass ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Con tre dosi e con tre dosi più guarigione avvenuta il green pass ha validità illimitata, dalla dose di richiamo o dalla guarigione.

Già, ma quando finirà l’obbligo della Certificazione Verde nella vita di tutti i giorni? In teoria il 31 marzo, in pratica il governo potrebbe estenderlo almeno di altri tre mesi. IN mezzo però ci saranno alcuni passaggi importanti che segneranno la vita pubblica degli italiani e le loro abitudini.

Super green pass obbligatorio, tutte le scadenze in arrivo nelle prossime settimane

Il 7 febbraio entreranno in vigore le nuove norme previste dal Decreto legge approvato il 2 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri per la scuola e i vaccinati. Riduzione della Dad a 5 giorni, solo per i non vaccinati, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia tutti i bambini a casa solo con 5 casi di positività, come nelle primarie.

Dall’11 febbraio invece non sarà più obbligatoria la mascherina all’aperto, ma continuerà ad esserlo al chiuso secondo le modalità che già conosciamo: nei locali pubblici come bar e ristoranti quando non si consuma, nel trasporto pubblico locale con obbligo di Ffp2, nei cinema e nei teatri, nelle aree condivise di palestre e centri sportivi.

Il 15 febbraio scatterà invece l’obbligo vaccinale per gli over 50 e con esso le multe da 100 euro per chi trasgredisce, la sospensione dal lavoro senza retribuzione e una sanzione ulteriore se obbligato al vaccino sul luogo di lavoro. Il 15 giugno invece scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Ma come spiega ‘Il Mattino’, l’obbligo di Green pass potrebbe andare oltre la fine di marzo con le attuali modalità e scadenze. Una ulteriore forma di controllo in attesa che un numero maggiore di italiani arrivi a completare la dose booster.