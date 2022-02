Scuola, studenti a iNews24: “Fallimento psicologi in classe nel Lazio: non si presentavano agli appuntamenti o specializzati solo in materia scolastica”

“Assurdo proporre una maturità come quella prima della pandemia di Sars-CoV-2. Tre anni fa non esisteva la dad e quest’anno non siamo tornati alla normalità. I ragazzi non sono nemmeno stati interpellati”. Ai microfoni di iNews24, Camilla Volante, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio, che si è diplomata l’anno scorso e adesso frequenta l’Università. Oggi è stata un’altra giornata di proteste in tutta Italia contro il ripristino delle prove scritte all’esame di maturità e per ricordare la morte del 18enne Lorenzo Parelli, durante l’alternanza scuola-lavoro in un’azienda a Udine.

Qual è il motivo per cui state protestando il ripristino delle prove scritte alla maturità?

“È assurdo proporre una maturità come quella prima della pandemia, quando non c’era la didattica a distanza e gli studenti non avevano ancora vissuto questo periodo. Quest’anno scolastico non si è tornati alla normalità. Quindi perché si pretende di fare un esame come se gli studenti fossero tornati realmente tra i banchi? Tra l’altro, la dad viene fatta ancora in condizioni non ottimali”;

Cosa chiedete?

“Bisognerebbe coinvolgere gli studenti nelle decisioni. In questi anni non siamo mai stati ascoltati. Dovrebbero chieder loro se sono pronti e come si sentono. Non è possibile prendere decisioni sulla scuola senza coinvolgere il mondo della scuola”;

Perché, secondo voi, non siete stati interpellati?

“Non lo so. So però che questi due anni di pandemia dovevano servire a ripartire da zero, ricostruendo la scuola con gli studenti, e questo nessuno l’ha capito. Se ci fosse stato chiesto, nessuno studente avrebbe risposto di volere un esame di maturità come quello prima del Covid, senza contare chi invece è stanco anche di scendere in piazza”;

Si spieghi…

“Molti studenti sono arrivati a un livello di indifferenza problematico e preoccupante, non hanno più speranze. Qualsiasi proposta viene bloccata e le istituzioni fanno muro. Siamo stati portati allo stremo”;

Ormai si è arrivati a metà anno scolastico. Se dovesse fare il bilancio di com’è stata organizzata per affrontare la pandemia, quale sarebbe?

“Una sola parola: dubbio. Ed è la stessa parola che uso per descrivere gli altri anni che abbiamo vissuto in pandemia. Gli studenti non sanno più dove aggrapparsi. C’è una mancanza generale di certezze. Quest’anno si sarebbe potuta prendere in mano la situazione per migliorarla. C’è stato tutto il tempo necessario, ma non è stato tatto niente. Le decisioni sono state prese sempre all’ultimo minuto secondo direttive diverse. Non c’è un punto fisso”;

Altro tema per cui state protestando è l’alternanza scuola lavoro, dopo la morte di Lorenzo Parelli.

“Lo abbiamo ricordato anche questa mattina. Quello che è successo a Lorenzo non è altro che un sintomo delle problematiche della scuola. Pretendiamo di fare i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ndr.) in cui i ragazzi lavorano senza sicurezze, senza sapere dove andare, cosa fare e perché. Al termine dei percorsi non rimane alcuna competenza acquisita. Invece i PCTO andrebbero organizzati sulla base di obiettivi. E anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati definiti senza gli studenti. La scuola ragiona come fosse un’azienda”;

Perché lo dice?

“Veniamo trattati come prodotti. La scuola non ragiona più per arricchire culturalmente al termine del percorso. Agli studenti viene insegnato il programma che è quello e non si può modificare. Se non studiano vengono bocciati perché o ragioni come tutti o non ragioni. Vengono fatte fare determinate cose ma non viene mai spiegato il perché. Ad esempio, nessuno sa a cosa servono i PCTO. Per costruire la scuola del futuro, è importante parlare con noi”;

Nel corso dei mesi di pandemia, più volte gli psicologi hanno sottolineato l’importanza di un percorso psicologico per seguire gli studenti. È d’accordo?

“La nostra prossima iniziativa sarà proprio avviare un percorso sulla salute mentale per rimarcare l’importanza di avere uno psicologo a scuola. Nel primo anno di pandemia veniva finanziato dal Ministero. Ma, almeno in Lazio, non è andata bene”;

Perché?

“Spesso gli psicologi non si presentavano agli appuntamenti a scuola. E in molti casi ce n’era uno per tutte le scuole della città, che ovviamente non poteva seguire tutti gli studenti. C’è bisogno di una riorganizzazione di tutto l’assetto e soprattutto di psicologi specializzati. Perché molti studenti non hanno solo problemi in materia scolastica”;

Tra voi ragazzi discutete delle ripercussioni della pandemia nella vostra vita?

“A livello psicologico, l’effetto della pandemia si sta vivendo proprio adesso. Prima eravamo chiusi in casa e non potevamo rendercene conto, era impossibile confrontarsi. Parlando con molti dei miei coetanei invece, ho capito che spesso percepiscono in modo disturbante alcune situazioni di socialità. Se restano troppo tempo fuori vogliono tornare a casa perché si sentono a disagio. Abbiamo saltato dei momenti fondamentali di crescita, è venuta a mancare la parte di definizione di se stessi”;

Lei come ha vissuto la pandemia?

“Avevo 17 anni quando è arrivato il Covid. Per me due anni non sono mai passati. Non vivendo la mia vita, non ho percepito il passaggio del tempo. Posso farle anche l’esempio di mia sorella, che ha cominciato il primo anno di liceo nel 2019 e anche lei è come se non avesse più vissuto”.