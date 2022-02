Sanremo 2022, ancora scintille fra due cantanti: il motivo è incredibile

L’indiscrezione è incredibile: due cantanti che si esibiranno a Sanremo 2022 la sera del 4 febbraio hanno fatto di nuovo scintille. Ecco cosa è successo dietro le quinte del Festival ed il motivo clamoroso degli scontri fra i due.

Il fantasma di Bugo e Morgan continua ad aleggiare su Sanremo, soprattutto dopo che quest’ultimo si è candidato ufficialmente alla conduzione del programma. Le prime ad occupare le pagine dei tabloid sono state Donatella Rettore e Ditonellapiaga per quello che sembra essere stata una vera e propria litigata furiosa, subito rientrata.

Le due cantanti, che gareggiano insieme a Sanremo, avevano inizialmente progettato di avere dei costumi che fossero simili, ma non uguali fra loro. Inoltre, dovevano riuscire a muoversi agilmente sul palco dell’Ariston. Secondo le indiscrezioni, Donatella Rettore avrebbe avuto più di qualche rimostranza sull’abito di scena di Ditonellapiaga.

Sanremo 2022, chi ha fatto scintille nel backstage?

Rossella Erra, durante la sua ospitata a Detto Fatto, ha raccontato cosa sta succedendo fra Irama e Gianluca Grignani. I due cantanti si esibiranno insieme il 4 febbraio in una cover. Sembrerebbe che la scelta del brano abbia causato non pochi problemi ai due artisti, che avrebbero addirittura litigato. Irama, infatti, avrebbe preferito Destinazione paradiso.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, quarta serata: tutti gli ospiti e la scaletta ufficiale

NON PERDERTI >>> Sanremo 2022, quarta serata: ancora positività al Covid, saltano le prove all’Ariston

Gianluca Grignani, invece, ha ottenuto di cantare La mia canzone fra le dita. I problemi della coppia canora non sarebbero finiti qui: Rossella Erra ha raccontato anche i problemi fra i due durante le prove. Irama avrebbe voluto esercitarsi di più con il collega, che invece si sarebbe presentato solo una volta, forse proprio per la scarsa sintonia.

Grignani senza freni: “Più iroso che Irama”

Secondo le indiscrezioni filtrate durante la puntata di Detto Fatto, Irama e Gianluca Griganani sarebbero stati visti litigare dietro le quinte. La conduttrice del programma, Bianca Guaccero, non ha dubbi: “Sul palco faranno scintille“. In un breve video in cui si sono mostrati insieme, Gianluca ha scherzato: “È più iroso che Irama“.

Ecco il video in cui si vedono Irama e Gianluca Grignani insieme prima della serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover: