Sanremo 2022, quarta serata: tutti gli ospiti e la scaletta ufficiale

Manca poco al via alla quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Conduttrice accanto ad Amadeus, l’attrice Maria Chiara Giannetta. Sarà la volta delle cover. Tutti gli artisti hanno scelto un pezzo del passato, dagli anni Sessanta agli anni Novanta da rivisitare e da eseguire eventualmente con un ospite musicale. Super ospite della serata, l’attore Lino Guanciale, mentre in collegamento dalla nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari.

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2022 (il numero prima dell’artista indica il codice del televoto)

Apertura Serata di Amadeus

01 – Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin

02 – Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André

Discesa sul palco di Maria Chiara Giannetta

03 – Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra

04 – Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney

05 – Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

06 – Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears

07 – Gianni Morandi con Jovanotti e Mousse T – “Medley”

08 – Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”

09 – Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè

Torna sul palco Maria Chiara Giannetta con Maurizio Lastrico

10 – Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John

11 – Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

12 – Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

13 – Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

14 – Ana Mena con Rocco Hunt – Medley di “Il mondo” di Jimmy Fontana, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti e “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias

15 – La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes

16 – Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele

Torna sul palco Maria Chiara Giannetta

17 – Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti

18 – Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Esibizione dalla nave dei Pinguini Tattici Nucleari

19 – Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”

Arriva sul palco Lino Guanciale

20 – Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni

21 – Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

Torna Maria Chiara Giannetta

22 – Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo

Amadeus con il dj Massimo Alberti

23 – Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

24 – Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh

25 – Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

Annuncio dei primi tre classificati della serata cover

Annuncio della classifica generale