Sanremo 2022, quarta serata: ancora positività al Covid, saltano le prove all’Ariston

Da pochi minuti terminata la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2022 ed è stata annunciata una nuova positività al Covid

Nonostante tutti gli scongiuri, il Covid sembra non lasciare in pace tutti coloro che sono impegnati con il Festival di Sanremo e, proprio per questo, sono state applicate rigide restrizioni per la sala stampa.

Come di consueto, anche oggi venerdì 4 febbraio c’è stata la conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Proprio all’inizio è stata confermata la positività al Covid di due giornalisti della sala stampa, pertanto è saltata la presenza di tutti al Teatro Ariston per le prove della serata cover.

Ciononostante, la conferenza stampa è terminata in anticipo per poter consentire la santificazione dei locali e consentire alla sala stampa di assistere alle prove, in via del tutto eccezionale, da remoto. Un’altra novità per i giornalisti è quella della possibilità di poter intervistare i primi tre classificati domani sera, in seguito alla proclamazione del vincitore.

Sanremo 2022, tutte le novità delle ultime due serate

Le ultime due serate di Sanremo 2022 saranno ricche di ospiti e bei momenti, a partire dalla serata cover di stasera di cui non è ancora stata resa nota la scaletta. Tuttavia, ad accompagnare Amadeus ci sarà la quarta donna della kermesse di quest’anno, Maria Chiara Giannetta reduce dal successo della fiction Blanca che si è detta molto emozionata per l’esperienza.

Inoltre, dalla Costa Toscana attraccata al Porto di Sanremo con Orietta Berti e Fabio Rovazzi ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari. Al Teatro Ariston, invece, ci sarà spazio anche per Lino Guanciale. Grande ritorno inaspettato quello di Beppe Vessicchio che sta meglio ed è pronto a tornare in campo.

Una grande ed importante novità riguarda la giornata di domani, la finale, in cui Amadeus ha ammesso di star pensando alla presenza di Marco Mengoni e di un tributo a Lucio Dalla.

Nel frattempo non è stata ancora resa nota la scaletta, ma queste sono le cover in gara:

*Le Vibrazioni con Sophie and The Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let Die” (Wings)

*Tananai con Rose Chemical, “A far l’amore comincia tu” (Raffella Carrà)

*Ditonellapiaga e Rettore, “Nessuno mi può giudicare” (Caterina Caselli)

*Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi…” (Lucio Battisti)

*Massimo Ranieri con Nek – “Anna Verrà” (Pino Daniele)

*Fabrizio Moro – “Uomini soli” (Pooh

*Rkomi con Calibro 35 – Medley Vasco Rossi

*Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” (Fabrizio De Andrè)

*Elisa – “Flashdance What a feeling” (Irene Cara)

*Noemi – “You make me feel like a Natural Woman” (Aretha Franklin)

*Ana Mena con Rocco Hunt – Medley

*iva Zanicchi – “Canzone” (nella versione di Milva)

*Gianni Morandi con Mousse T – Medley

*Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” (Bertè)

*Dargen D’Amico – “La Bambola” (Patty Pravo)

*Emma con Francesca Michielin – “Baby One more time” (Britney Spears)

*Matteo Romano con Malika Ayane- “Your song” (Elton John)

*Mahmood & Blanco – “Il cielo in una stanza” (Gino Paoli)

*Yuman – “My way” (Frank Sinatra)

*Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò…senza te” (Lucio Battisti)

*Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” (Gianluca Grignani)

*Aka 7even con Arisa – “Cambiare” (Alex Baroni)

*Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A Muso Duro” (Pierangelo Bertoli)

*La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” (The Ronettes)

*Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco)