Sanremo 2022: Drusilla Foer gela Iva Zanicchi prima dell’esibizione. Cosa è successo

Battute ambigue sono partite proprio dalla cantante in gara, che ha dato il via a un duello verbale terminato 1-0 per l'attrice.

Drusilla Foer nella terza serata di Sanremo ha fatto impazzire il pubblico italiano sui social.

LEGGI ANCHE: Covid, al via la distribuzione della pillola antivirale Pfizer. Ue estende Green pass di un anno

C’è chi la ritiene la migliore conduttrice della kermesse per eccellenza della musica italiana degli ultimi anni. cTuttavia, oltre al suo discorso sull’unicità e il travestimento da Zorro, quello che sta facendo discutere maggiormente i telespettatori, è stato il siparietto con Iva Zanicchi.

Battute ambigue sono partite proprio dalla cantante in gara, che ha dato il via a un duello verbale terminato 1-0 per l’attrice.

Cosa è successo tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Mentre Iva si prepara a cantare e porta a casa applausi del pubblico e i complimenti di Amadeus e della stessa Foer, afferma: “Drusilla, quanto sei alta”; Drusilla risponde: “Più di te”; Iva fa una battuta: “Hai anche altre cose più di me!”. A queste parole, l’attrice e icona del mondo Lgbt zittisce Iva: “Sono colta”. Amadeus pone fine al siparietto dicendo: “Ma no Iva, non dire così”. La big in gara replica: “Ma va…”. Drusilla Foer abbraccia la cantante e si allontana per lasciarla alla sua esibizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Joe Biden: “al Quiraishi, capo dell’Isis, morto durante un raid Usa in Siria”

Intanto, dopo le due serate con record di ascolti (la seconda serata ha superato il 55% di share, non si vedeva dal 1995 quando a condurre c’era Pippo Baudo), il terzo appuntamento del Festival di Sanremo ha tenuto 9 milioni e 360mila italiani attaccati alla tv. Uno share pare al 54,1%. L’anno scorso la terza serata era quella dedicata alle cover ed aveva ottenuto 7 milioni e 435mila spettatori (44,1% di share).

Oltre a Drusilla Foer, sul palco sono saliti Roberto Saviano che ha ricordato le stragi di Capaci e via D’Amelio, Cesare Cremonini super ospite musicale, Anna Valle, Gaia in collegamento dalla nave, e la carabiniera Martina Pigliapoco.