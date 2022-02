Negli studi di Uomini e Donne si sono scaldati gli animi e per poco due protagonisti non venivano alle mani. Il pubblico è rimasto esterrefatto dinanzi a tali eccessi.

Il programma dedito alla ricerca del vero amore ha visto due protagonisti del Trono Over scaldarsi eccessivamente.

A rivelarlo Il Vicolo delle news con le anticipazioni della prossima settimana. Nel corso della registrazione avvenuta ieri, giovedì 3 febbraio 2022 il sito ha svelato un dettaglio che ha lasciato tutti di stucco. Una rissa sfiorata tra due cavalieri del Trono Over.

I protagonisti sono Biagio Di Maro e Armando Incarnato. Tra loro pare si sia accesa una violenta discussione, che avrebbe portato entrambi, oltre che ad alzare eccessivamente i toni, ad affrontarsi in modo troppo acceso, quasi come se i due volessero risolvere la questione in modo barbaro.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne, caos in studio: cos’è successo

Biagio, come tutti i fan del programma sanno, da tempo mancava dalle registrazioni e ora si ha la conferma che continua a partecipare al dating show. Armando, veterano di Uomini e Donne, oggi ha inoltre rilasciato un’intervista parlando di Matteo Ranieri, attuale tronista del trono classico, e Sophie Codegoni, ex tronista e star del GF Vip 6.

Non è la prima volta che i due litigano ma mai come oggi. “Sono venuti quasi alle mani”, si legge sul Vicolo delle news. Scendendo nel dettaglio, il sito ha scritto di Biagio che ha chiesto di poter ballare sulle note di una canzone napoletana. Armando avrebbe trovato questa sua richiesta poco sincera. Ha accusato il cavaliere di essere stato pagato per sponsorizzare la canzone in questione.

Leggi anche questo articolo:

Biagio ha risposto dicendo che anche a lui avevano chiesto di fare in modo che il brano venisse utilizzato per uno dei balli in studio. Questa sembra essere stata la scintilla che ha accesso una miccia che per poco non è esplosa. Altri aggiornamenti si avranno con l’avvicinarsi della puntata in questione.