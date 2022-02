Pechino 2022: il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Comincia la ventiquattresima Olimpiade invernale con la cerimonia di apertura blindata a causa delle regole anti-Covid della Cina. Si sta tenendo al Nido d’uccello, lo stadio costruito per le Olimpiadi 2008, con una capienza del 60%. La capitale cinese è la prima città al mondo ad aver ospitato sia l’edizione estiva che quella invernale.

Quest’anno però, a differenza di quattordici anni fa, saranno presenti 3mila comparse, non 15mila. Parteciperanno ai Giochi di Pechino 2022 anche Arabia Saudita e Haiti, per un totale di 91 Nazioni rappresentate da 118 atleti guidata da Michela Moioli, campionessa in carica dello snowboard che ha sostituito Sofia Goggia, infortunata.

Il direttore della cerimonia inaugurale è Zhang Yimou, regista di Lanterne Rosse, che ha guidato un team operativo con un solo straniero, il consulente creativo Scott Givens.

Il conto alla rovescia è partito da 24, che secondo il calendario lunare ogni mese è diviso in due periodi. Ogni periodo dura due settimane e ha un nome che corrisponde al rapporto che i cinesi hanno con la natura. I nomi dei mesi sono stati stilizzati e abbinati a sport invernali. Il countdown è terminato con una celebrazione della primavera, poi i fuochi d’artificio con la parola Spring.

Il racconto della cerimonia di apertura

La cerimonia prosegue con l’omaggio al Fiume Giallo. Una goccia di inchiostro si trasforma in un flusso di acqua azzurra che scende dal cielo, da cui emerge un blocco di ghiaccio su cui vengono proiettati i nomi delle città che in passato hanno ospitato le Olimpiadi invernali. Mentre 6 giocatori di hockey giocano con un punk virtuale, il ghiaccio si rompe e si scioglie e compaiono di 5 cerchi grazie alla tecnologia laser. Sotto ci sono gli atleti delle 91 Nazioni.

La prima nazione a sfilare è la Grecia, culla dei giochi, con una delegazione di 5 atleti con in testa Maria Ntanou e Apostolos Angelis, atleti di cross-country.

Poi tocca a Turchia, Malta e Madagascar, e via via seguendo l’ordine alfabetico cinese. Dei 118 atleti sfileranno solo 50.

La sfilata prosegue con Malesia, Ecuador, Eritrea, Jamaica, Belgio, Giappone, Danimarca, Ucraina, Uzbekistan, Brasile, Pakistan, Israele, Timor Est, Macedonia del Nord, Lussemburgo e Bielorussia. Poi India, che come gli Usa boicotterà le Olimpiadi non trasmettendo le gare in diretta. A seguire Lituania, Nigeria, Ghana, San Martino, Kyrgizstan, Iran, Ungheria, Islanda, Andorra, Finlandia e Croazia. Poi Arabia Saudita, Albania, Argentina, Azerbaigian, Gran Bretagna, Romania, Russia, Francia, Polonia, Bosnia Erzegovina, Bolivia, Norvegia, Kazakistan, Kosovo, Bulgaria. Ancora, gli Usa, le Isole Vergini e Samoa, Thailandia, Paesi Bassi, Georgia, Colombia, Trinidad,&Tobago, Perù. Irlanda, Estonia, Haiti, Repubblica Ceca, Filippine, Slovenia, Slovacchia, Portogallo, Corea del Sud, Montenegro, Cile, Austria, Svizzera, Svezia, Mongolia, Nuova Zelanda, Serbia. Cipro, Messico, Libano, Germania, Moldova, Principato di Monaco, Marocco, Australia, Italia con una mantella che ricorda una bandiera, omaggio voluto da Giorgio Armani per il tricolore.

Malagò, presidente Coni: “Emozionato quando Moioli ha sfilato con la banbiera”

Malagò, presidente del Coni è ancora isolato in albergo perché positivo al Covid, ha seguito la cerimonia da remoto: “La cerimonia di apertura è sempre un’emozione indescrivibile, unica e ogni volta che la vedi, dal vivo o in tv, com’è toccato a me, capisci perché le Olimpiadi sono l’unico spettacolo al mondo globalizzante. Mi sono emozionato a vedere sfilare Michela Moioli con la bandiera”.

Il primo ad entrare nello stadio con la fiaccola olimpica è Lui Zhihuan, primo cinese campione del mondo negli sport invernali. A seguire, i campioni olimpici cinesi Zhang Sui, Li Jiajun, Shen Xue, Han Xiaopeng, Zhang Hong.