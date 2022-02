Una monetina da 1 centesimo dal valore di 6mila euro. Come poterla riconoscere.

Non sempre ci si rende conto di avere a portata di mano una papera dalle uova d’oro.

Possono essere francobolli, schede telefoniche o come nel nostro caso di monete, in modo particolare di una monetina da 1 centesimo. Date le sue dimensioni ridotte, molte volte possono cadere dalle nostre tasche senza che noi ce ne accorgiamo. Per i più incide poco avere o no il centesimo, ma dopo la lettura di questo articolo saranno in tanti a rivalutare la propria opinione.

Prima di passare alla descrizione dell’oggetto in questione, è bene parlare della sua “rarità”. Come riportato dal sito moneterare.net, si stima che di questa particolare moneta da 1 centesimo ne siano state coniate circa 7.000 esemplari e il suo valore oscilla dai 2500 ai 6000 euro.

Moneta da 1 centesimo dal valore di 6mila euro: come riconoscerla

La moneta rara che potrebbe fare la fortuna di moltissime persone è il centesimo con la rappresentazione della Mole Antonelliana, rappresentazione ufficiale della moneta da 2 centesimi. L’immissione della moneta da un centesimo di euro con rovescio riproducente Castel del Monte, effige moltiplicata in tre miliardi di esemplari, risale a circa 20 anni fa. Il castellino in acciaio ramato, di appena due grammi, è presente nei portafogli di milioni di persone, ma lo stesso non vale per il suo gemello sbagliato.

Durante la stampa delle monete ci fu un errore di conio da parte della Zecca di Stato. Venne stampata infatti una moneta da un centesimo con il giusto valore su un lato, ma con un errore sul retro. Anziché stampare il Castel del Monte ( dimora che fu di Federico II di Svevia), venne stampata la figura rappresentata sulla moneta da 2 centesimi, ovvero la Mole Antonelliana. Prima di notare l’errore, vennero stampate poco più di 7.000 copie.

Questo clamoroso errore ha fatto sì che il loro valore si aggiri tra i 2.500 – 3.000 euro l’una. Tuttavia durante un’asta di “Bolaffi”, alcune di queste monete hanno raggiunto il valore di 6.000 euro: record risalente al 23 maggio 2013.