Mattarella al Quirinale: il presidente accolto da applausi e incitamenti

Tra applausi e incitamenti si insedia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo secondo mandato. “E’ stato un magnifico Presidente, ma aveva chiesto di non essere preso in considerazione. Tutto questo perché non sono stati in grado di trovare un nome”, i cittadini commentano la rielezione di Sergio Mattarella. Il Presidente è arrivato al Quirinale, dopo aver deposto una corona di fiori al Milite Ignoto di Piazza Venezia, a bordo della Lancia Flaminia e accompagnato dai corazzieri a cavallo.