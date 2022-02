Le Iene, scelti i due nuovi conduttori: c’è la più amata dagli italiani

Rumors su rumors, poi la conferma: Le Iene avrà due nuovi conduttori, lei è una delle più amate dagli italiani

Era nell’aria la sua conduzione de Le Iene, ma adesso la voce si fa molto più insistente: tra i due volti nuovi che sostituiranno Nicola Savino su Italia 1 c’è uno dei volti più amati dagli italiani.

Tutto è iniziato qualche giorno fa con una corsa a tre: Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci scalpitavano per un posto a Mediaset. In particolare,Alessia Marcuzzi per poter tornare a Mediaset ha imposto qualche condizione: la conduzione di Battiti Live, ma anche quella di Temptation Island -che con ogni probabilità non si chiamerà più così a partire dalla prossima edizione- e spadroneggiare su Canale 5.

Questo avrebbe voluto dire far fuori Elisabetta Gregoraci da ogni palinsesto perché Battiti Live è il suo programma di punta e sicuramente sarebbe entrato in gioco un gran conflitto di interessi. Pertanto, Mediaset ha provato ad avviare una nuova trattativa per portare Alessia Marcuzzi a Le Iene che è risultata essere fallimentare.

Le Iene, Belen Rodriguez e Teo Mammucari alla conduzione

Ana Kohler canta Karma is a bitch e se questo è vero, è pur vero che Belen Rodriguez ha fatto le scarpe ad Alessia Marcuzzi -dopo i rumors di un presunto flirt con l’ex marito Stefano De Martino– ed ha conquistato la prima serata Mediaset con un programma che è pilastro di Italia 1. Ad affiancare la showgirl argentina ci sarà Teo Mammucari, vecchia conoscenza della trasmissione che tornerà a vestirsi di bianco e nero.

LEGGI ANCHE > > > Giulia De Lellis in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso, un’altra amarezza: dopo La Talpa perde anche questa volta

Belen e Teo hanno già lavorato insieme, più volte, attualmente a Tù si que vales, ma in passato anche Scherzi a Parte e Sarabanda. Una coppia ben collaudata che può portare validi risultati a Mediaset in prima serata con Le Iene che ritrovano un po’ di freschezza dopo i tanti anni in cui Nicola Savino è stato affiancato da vari volti della TV italiana.

Non è escluso che, insieme a Mammucari e Rodriguez possa rimanere la Gialappa’s Band, non resta che capire Nicola Savino dove verrà ricollocato dopo Back to School.