Giulia De Lellis in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni raccontate attraverso i propri profili social. Qualcosa è andato storto nelle ultime ore

La nota influencer ha avuto un problema a causa di una violenta reazione ad un farmaco. Questo l’ha costretta a recarsi di corsa all’ospedale. Come sempre ha spiegato tutto su Instagram.

Da un po’ non sentivamo parlare di lei, sia a livello lavorativo che di Gossip. Giulia De Lellis è tra le più note influncer del nostro paese e le sue sponsorizzazioni valgono una fortuna sui social. Dopo aver condiviso un percorso televisivo e sentimentale con Andrea Damante, ora la ragazza romana cammina con le proprie gambe e ha voltato letteralmente pagina. Di tempo da ‘Uomini e Donne’ ne è passato e adesso condivide le sue giornate con il rampollo della famiglia Beretta, Carlo Gussalli. I due vanno avanti tra alti e bassi ma per ora la loro unione sembra reggere all’usura e alla monotonia. Qualche grattacapo in più Giulia lo ha avuto per la salute. Dopo aver contratto il Covid ha dovuto fare i conti con un recupero piuttosto turbolento e alcuni sintomi ancora continuano a tormentarla. Le difficoltà respiratorie che il coronavirus generalmente lascia nei contagiati, non hanno fatto eccezione nemmeno per lei. Per curare la sua asma, la De Lellis ha utilizzato un farmaco specifico, che però le ha fatto reazione.

Giulia De Lellis in ospedale, problema con un farmaco per l’asma: l’annuncio su Instagram

La cosa è degenerata facendola ricorrere al ricovero in ospedale. Lei stessa ha cercato di minimizzare sui social attraverso un messaggio distensivo: “Sono solo un po’ disabilitata e stanca. Mi riprendo e torno”. Questa la promessa su Instagram che ha comunque allarmato i suoi numerosissimi follower. Poi entrando nello specifico ha aggiunto: “Finalmente sto molto meglio, ma questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l’asma, peggiorata dopo il Covid”. La malattia l’aveva certificata sempre attraverso i social, sottolineando come l’avesse costretta a trascorrere il giorno del compleanno da sola (26 anni lo scorso 15 gennaio).

Purtroppo dal punto di vista sanitario non è un grandissimo momento per l’influencer romana, visto che ha dovuto fronteggiare anche altri disturbi recentemente. In una storia social ha mostrato una cartella medica spiegando: “Tornata a casa. Accertamenti vari per operazioni che continuo a rimandare ma che ahimè devo fare presto. La salute prima di tutto!”. La speranza è che possa riprendersi al meglio presto.