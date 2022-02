Giorgia Meloni al giuramento di Mattarella: “Presidenzialismo subito”

Giorgia Meloni sui social ieri, poco prima della cerimonia per il giuramento bis del Capo dello Stato, ha ribadito di non aver votato Mattarella.

“Fratelli D’Italia compatta in Aula in occasione del giuramento del presidente della Repubblica”. Così Giorgia Meloni sui social ieri, poco prima della cerimonia per il giuramento bis del Capo dello Stato. “Non abbiamo votato Sergio Mattarella e non condividiamo la scelta, ma rispettiamo sempre le istituzioni della Repubblica”, incalza la leader di FdI, ricordando agli elettori che nei giorni scorsi, durante le trattative per eleggere il presidente della Repubblica, il suo partito aveva fatto il nome di Carlo Nordio, distaccandosi dal centrodestra.

Il suo primo alleato Matteo Salvini, leader della Lega, dopo aver incassato il no della maggioranza ad Elisabetta Belloni, ha appoggiato la candidatura di Mattarella, scelta su cui la coalizione si è scontrata. Il risultato è che ora si pensa a un cambiamento radicale del centrodestra, voluto da Forza Italia in testa.

Giorgia Meloni su Twitter: “Presidenzialismo subito”

“Continueremo a batterci affinché sia l’ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato”, ha concluso Giorgia Meloni, che già durante la corsa per le elezioni al Quirinale, insieme a Matteo Salvini aveva avanzato l’ipotesi di cambiare la repubblica italiana da parlamentare a presidenziale, trovando però la netta opposizione del centrosinistra.

Meloni ha ribadito il concetto su Twitter: “Mi auguro sia l’ultimo giuramento di un presidente della Repubblica non scelto dagli italiani, ma frutto di veti e inciuci tra partiti. Fratelli D’Italia non lo ha votato e lo rivendico, ma da italiana confido che Mattarella svolga al meglio il suo compito. Basta perdere tempo. Presidenzialismo subito”.

Alle prossime elezioni Fratelli d’Italia è quotato come uno dei partiti con il maggior consenso elettorale ed è l’unico rimasto all’opposizione nel governo Draghi.