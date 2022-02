GF Vip 6, Tommaso Zorzi entra per la finale? Il retroscena

Tommaso Zorzi potrebbe entrare nella casa del GF Vip 6 per la finale? Ecco un’incredibile retroscena che si è consumato durante la giornata del 4 febbraio e l’inaspettata richiesta di Lulù Hailé-Selassié.

In questi giorni, mentre Lulù sembra avere testa solo per Manuel, tanto da scriversi sul braccio “ML22“, ovvero le loro iniziali ed il loro numero, la più giovane delle principesse è stata messa di nuovo sotto attacco. Come è noto, i comportamenti di Lulù non sono graditi a tutti, e spesso le viene rinfacciato di essere “viziata” e di fare i “capricci”.

Ancora una volta, è arrivata in suo soccorso la sorella Clarissa, la prima delle princess ad abbandonare la casa del Grande Fratello. Mentre ad altri concorrenti sono state perdonate bestemmie, insulti, sporcizia e tanti comportamenti poco educati, a Lulù sembra che non si voglia perdonare nulla. Clarissa ricorda ancora una volta che la sorella ha solo 23 anni.

GF Vip 6, Tommaso Zorzi pronto ad entrare?

Lulù sembrerebbe non dare più di tanto peso a quello che la circonda, quasi vivesse in un mondo tutto suo. A dimostrazione di ciò, ha completamente preso tutti alla sprovvista quando, all’improvviso, ha fatto una richiesta agli autori del GF Vip 6: “Ci mandate Tommaso Zorzi ospite per una settimana? Vi prego, vi prego…“.

Tenendo conto del periodo di quarantena obbligatoria, Lulù vorrebbe quindi che Tommaso Zorzi stia nella casa praticamente per la settimana della finale del GF Vip 6. Si tratterebbe di un provvedimento mai preso prima, se mai la redazione del programma dovesse davvero prenderla in considerazione. Lulù lo ha chiesto esplicitamente come regalo.

Tommaso come Soleil? Non se ne parla proprio!

Dopo aver vinto l’edizione scorsa del Grande Fratello Vip “a modo suo“, Zorzi non ha mai smesso di seguire il programma. Nonostante in molti abbiano indicato Soleil Sorge come sua erede, lui non ha mai risparmiato critiche all’influencer italo-americana, che sembrerebbe non aprezzare per nulla, soprattutto per la vicinanza con Alex Belli.