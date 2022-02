Katia Ricciarelli bacia una sua coinquilina e il video diventa subito virale sui social.

Il GF Vip 6 continua a regalare al suo pubblico numerosi colpi di scena, come quello avvenuto solo poche ore fa.

Protagonista dell’episodio una Katia Ricciarelli che mossa dall’energia dell’amore libero bacia la sua coinquilina Delia Duran. La cantante lirica ha vinto una partita di biliardo in coppia con la moglie di Alex Belli ha deciso di premiare quest’ultima con un bacio.

Nonostante sia “abituata” a questo tipo di gesti, Delia Duran non è riuscita a nascondere il suo stupore. Katia Ricciarelli l’ha colta alla sprovvista. Dopo la vittoria la Pantera sudamericana ha detto di meritarsi un bacio e lei non se l’è fatto ripetere una seconda volta.

GF Vip 6, il bacio di Katia Ricciarelli diventa virale: pubblico senza parole

Katia Ricciarelli e Delia Duran, nemici amici. Solo qualche giorno fa le due si erano ritrovate a discutere sull’amore libero. La cantante lirica non era a favore di questa forma di libertà, ma non ha nemmeno voluto criticare chi ne era a favore. L’ex moglie di Pippo Baudo nel corso della live ha ribadito che mai nel corso della sua esperienza amorosa ha condiviso il letto con una terza persona.

Entrambe ferme sulle proprie convinzioni, ma un’amicizia sembra stia per sbocciare. Infatti poche ore fa, al termine di una partita al biliardo, tra Katia e Delia c’è stato un bacio inaspettato. Le due inquiline hanno giocato in coppia e dopo aver conquistato la vittoria Delia ha chiesto un bacio a Katia.

Leggi anche:

“Adesso ho vinto un bacio”, ha detto Delia. La reazione di Katia Ricciarelli non si è fatta attendere e con grande stupore della stessa Duran non si è tirata indietro. “Mi ha dato un bacio in bocca”, ha esultato Delia informando gli altri coinquilini del gesto di Katia.

Lunedì andrà in onda il GF Vip 6 dopo la sosta per il Festival di Sanremo 2022. La prossima settimana si conoscerà il nome del primo finalista della sesta edizione del Grande Fratello e Katia è la favorita per staccare il pass verso l’ultimo atto dello show.