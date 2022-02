“Vi dico davvero com’è Gemma”, il retroscena: ex cavaliere vuota il sacco

Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha svelato un retroscena sulla sua frequentazione con Gemma Galgani oltre il dating show

Gemma Galgani è certamente un personaggio sui generis, o la si odia o la si ama ed in pochi l’hanno capita. Subissata di critiche, gli amici fatti all’interno del programma si contano sulle dita di una mano.

La dama del Trono Over può piacere o può non piacere: non ci sono vie di mezzo. Quel che è certo è che nelle relazioni non ha troppa fortuna, non ci sa fare molto, tant’è che è ancora all’interno del programma dopo tanti anni. Di uomini, alla sua corte, ne sono passati eppure con nessuno di loro è riuscita a trovare la felicità e serenità che sogna di avere.

Tra questi, anche Antonio Jorio ha conosciuto Gemma Galgani, all’interno del dating show, salvo poi avere un’altra compagna al di fuori del programma, Annamaria Pancallo, che ha conosciuto ad Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Antonio Jorio ed il retroscena su Gemma Galgani

Antonio Jorio raggiunto dal Magazine di Uomini e Donne ha svelato qualche retroscena su Gemma Galgani ed il loro rapporto: “All’epoca scrivevo per vari settimanali e lei occasionalmente mi chiamava al teatro dove lavorava per intervistare grandi protagonisti, come Proietti o Brignano. Di solito dormivo in albergo, ma mi pare di ricordare di essere stato una volta a casa sua. Se non ricordo male”. L’ex cavaliere non ha mai pensato di corteggiarla, erano molto amici e quando non sentiva la dama che stava frequentando correva da lei per confrontarsi con un’amica.

Sono tanti, negli anni, i consigli che lui ha dato alla dama che ha sempre visto come una persona che provava molta inadeguatezza con uno stato d’ansia provocato da qualcosa del suo passato: “Magari da ragazza è arrivata seconda, ha perso qualcosa, e certe situazioni ce le si porta dietro tutta la vita. Mi dava l’impressione di essere esistenzialmente precaria“. Nella vita, al contrario delle storie d’amore, Gemma è molto sicura di sé, come racconta Antonio: “Quando andai a trovarla dopo lo spettacolo andammo a cena con Gigi Proietti e gli altri attori. Lei era disinvolta, a suo agio, sicura di sé. Non si lasciava intimidire. Tutto il contrario di com’è nelle storie d’amore”.