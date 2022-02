Ex volto di Amici è diventata mamma: l’annuncio fa impazzire i suoi fan – FOTO

Un ex amatissimo volto di Amici è diventata mamma. L’annuncio con grande gioia è arrivato sui social network: il commovente post.

Fiocco rosa in casa di un ex ballerina di Amici, che ha festeggiato la nascita di una bambina nelle ultime ore. Su Instagram arriva il commovente post che lascia sorpresi tutti i followers: le sue parole.

In questi anni abbiamo visto passare da Amici diversi concorrenti e talent. In molti però ricorderanno il nome di Romina Carancini, ballerina che partecipò ad una delle prime edizioni della trasmissione. Infatti dobbiamo fare un passo indietro di ben 17 anni, visto che la ballerina partecipò al programma nel 2005.

Nonostante sia passato tanto tempo dalla sua presenza all’interno del contenitore televisivo di Maria De Filippi, Romina è seguita ancora da tanti fan appassionati e sui social conta ben 19mila followers. Proprio ai suoi seguaci ha voluto raccontare la nascita della sua bambina, la piccola Nina. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex ballerina che partecipò al talent show di Canale 5.

Amici, Romina Carancini diventa mamma: è nata la piccola Nina

Sul proprio profilo Instagram Romina Carancini ha voluto raccontare le ore prima del parto ai suoi followers con un lungo post. A contornare il tutto ci ha pensato una foto proprio della piccolissima Nina. Nella descrizione invece si legge: “Ore 21… Sento i primi fastidi… Ma li riconosco me li ricordo.. Naturalmente mi doccio, mi trucco, mi faccio i capelli e chiamo i nonni per stare con Nina perché si, lo sento che resterò in ospedale“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Alex Belli svela nuovi dettagli sulla storia con Delia Duran: “Stanno così le cose”

La ballerina ha poi continuato il lungo post raccontando: “Ore 11 Quando arrivo solo un cm.. La dott: signorina è presto torni a casa.. Io : no grazie rimango. Ale però scappa a cercare una farmacia per l’ennesimo maledetto tampone. Ore 3: I dolori comincio a non sopportarli tanto. Ore 3.30 Fatemi l’epidurale! Aspetta stai calma. È presto. In un ora si rompono le acque arrivo al massimo di dilatazione, niente epidurale cacchio!”

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, che indiscrezione: durissimo colpo a causa della Panicucci

Romina ha poi concluso il post descrivendo i momenti della nascita affermando: “ore 4.48 però 3 spinte e nasci tu amore mio!!! La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina! Sarò brava ce la farò? Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da se. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente“. Nasce quindi la prima figlia per la Carancini, una gioia immensa per la ballerina che ha raccontato ai propri seguaci ogni attimo prima del parto.