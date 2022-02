Emma Marrone inseguita dai carabinieri nel cuore della notte: cos’è successo – VIDEO

Emma Marrone inseguita dai carabinieri nel cuore della notte: cos’è successo. L’ex compagna di Stefano De Martino è impegnata al Festival di Sanremo

Al termine della terza serata della 72° edizione della kermesse canora più importante d’Italia la cantante ha vissuto un momento davvero particolare per le strade liguri.

Tra i grandi volti di questo Sanremo c’è senza dubbio lei, Emma Marrone. Il ritorno della cantante uscita dall’accademia di Amici di Maria De Filippi sembra aver fatto un gran piacere al pubblico. Lei ed Elisa sono forse i personaggi femminili di maggior spicco alla 72° edizione del Festival. La sua clamorosa energia sul palco si percepisce ad ogni esibizione e la platea non fa che acclamarla. Probabilmente non sarà lei a portare a casa la vittoria nella finale di sabato ma di certo esce rinfrancata da questa grande esperienza. A questo Sanremo 2022 c’è però un’altra cosa che sta a cuore all’ex fidanzata di Stefano De Martino, ovvero il FantaSanremo. Si perchè quest’anno la competizione al teatro Ariston si gioca anche online, attraverso un format simile al Fantacalcio. Il pubblico può creare la propria squadra di cantanti in base ai crediti a disposizione e aggiudicarsi la vittoria finale in base ad alcuni parametri.

Sul web sta ottenendo un successo incredibile e i protagonisti, consapevoli del gioco, stanno cercando di aiutare il pubblico. Chi riesce ad avere nella propria squadra i cantanti che otterranno i migliori punteggi e piazzamenti si aggiudicherà il premio.

Emma Marrone inseguita dai carabinieri a Sanremo: il video è diventato virale sui social!

Emma marrone inseguita dai carabinieri.

lei ha deciso di riprendersi tutto quello che ha perso in questo fantasanremo#Sanremo2022 #Sanremo pic.twitter.com/o6BFJEC3Ag — che fatica la vita💐 (@isoledipinte) February 4, 2022

Emma Marrone, nemmeno a dirlo, è una delle più gettonate per i FantaSanremisti. Lei è una dei bomber delle squadre e proprio ieri sera ha cercato di regalare un gol di pregevole fattura ai propri tifosi. Attraverso una diretta Instagram ha mostrato una storia in cui viene inseguita da un’auto dei carabinieri, percorrendo a tutta velocità le strade di Sanremo. Nel video lei stessa esclama ad alta voce: “Raga, l’inseguimento da parte dei carabinieri. Quanto valeva al Fantasanremo? Mi sa che sono fott***. Mi sa che mi devo pure fermare!”.

Una scenetta che ha riportato alla mente quanto avvenuto lo scorso anno con un’altra habitué del Festival, ovvero Orietta Berti (in quel caso si trattava della polizia). Sul web è già partita l’ironia per quanto accaduto alla cantante Fiorentina, attribuendo un punteggio monstre per la “performance” fuori contesto. I suoi fan saranno al settimo cielo.