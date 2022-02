Duro colpo per Gerry Scotti: un terribile lutto ha sconvolto il conduttore

Un duro colpo al cuore ha colpito Gerry Scotti nelle ultime ore. Infatti ha perso la vita una sua amata collega: la sua carriera.

Triste notizia per Gerry Scotti che in queste ore sta piangendo la scomparsa di una sua amata collega. Aveva solo 48 anni e con lui aveva collaborato per diverse trasmissioni televisive: scopriamo chi è.

Non sono giorni facili per Gerry Scotti che sta piangendo la scomparsa di una sua cara collega. Infatti nelle scorse ore ha perso la vita Samanta Chiodini. L’autrice televisiva è morta a pochi giorni dal suo 49esimo compleanno. Nell’ambiente era conosciuta ma soprattutto molto amata e purtroppo da tempo lottava contro una brutta malattia.

Infatti la Chiodini aveva avuto modo di raccontare la sua lotta contro il cancro al seno lo scorso ottobre nel podcast “Tits up”. Infatti il nome del podcast letteralmente significa “petto in fuori ed è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione AIRC. Andiamo quindi a ripercorre la carriera dell’autrice televisiva, stretta collega di Gerry Scotti. 3

Morta Samantha Chiodini, storica collaboratrice di Gerry Scotti: aveva 49 anni

Samantha Chiodini era una delle autrici più apprezzate nel panorama televisivo italiano. Infatti l’autrice aveva collaborato a lungo con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” sulle reti Rai. Mentre invece in Mediaset è ricordata per aver scritto diversi programmi di Gerry Scotti come “Caduta Libera”. Inoltre la Chiodini ha firmato anche “Almanacco di Bellezza” su Classica Tv con Piero Maranghi.

Mentre invece con Daniele Bellasio e Gianni Riotta ha ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito”. Insieme a Luciana Letizzetto e Franca Valeri ha curato anche il best seller intitolato L’educazione delle fanciulle, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2011.

A ricordarla su Twitter ci ha pensato Daniele Bellasio che sui social ha scritto: “Addio a Samanta Chiodini, l’autrice tv che dopo il tumore diceva alla donne – Petto in fuori!“. Poco dopo è arrivato anche il tweet dell’amico e collega Gianni Riotta, che sul suo profilo ha pubblicato un post che recita: “Cara Sam squillava il telefono e ridevi “GianniGianni!”. Eri l’anima del PremioSubito la scusa nostra per drink e chiacchiere. Eri bella solare coraggiosa generosa smart star tv e social. Mi spezza il cuore perderti“.