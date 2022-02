Drusilla Foer, dopo il successo a Sanremo la Rai ha grandi progetti: fan sbalorditi

Grande successo quello di Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022. Al fianco di Amadeus ha conquistato tutti: Stefano Coletta pensa in grande.

Sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston Drusilla Foer è riuscita a catturare l’attenzione di tutti nonché del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta. Quest’ultimo infatti avrebbe già grandi progetti per il futuro televisivo della 54enne toscana.

Senza nulla togliere ad Ornella Muti e Lorena Casarini, Drusilla Gucci, tra le co-conduttrici già approdate sul palcoscenico di questa 72esima edizione della Festival di Sanremo, è la prima che ha messo d’accordo tutto il pubblico della seguitissima Kermesse. Ma oltre ai telespettatori Drusilla ha conquistato anche Stefano Coletta.

Difatti, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina, venerdì 4 febbraio, il giornalista del Sole 24Ore ha chiesto al direttore di Rai Uno quando avremo la possibilità di vedere la Foer al timone di un programma tutto suo con l’ammiraglia di Viale Mazzini. La risposta di Coletta ha lasciato tutti di stucco.

Drusilla Foer al timone di un programma in seconda serata su Rai Uno? I progetti di Coletta

Dopo il grande successo riscosso al fianco di Amadeus, Drusilla Foer in men che non si dica potrebbe avere un programma tutto suo su Rai Uno. Rispondendo al giornalista del Sole 24Ore, Coletta ha dichiarato che presto farà una follia: “Mi sento di dire che Drusilla, che conosco bene e che ho incontrato spesso prima di inserirla in Ciao Maschio, potrebbe avere una seconda serata seriale, dal lunedì al venerdì, con la sua ironia, la sua intelligenza. Ci lavoreremo”.